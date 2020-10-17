Наполи - Аталанта - 4:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде неожиданно крупно уступила «Наполи», проиграв 1:4. Команда Джан Пьеро Гасперини провалила первый тайм, пропустив 4 гола.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 63-й минуте, однако исправить ситуацию не сумел.
Серия A. 4-й тур.
Наполи - Аталанта 4:1
Голы: Лосано, 23, 27, Политано, 30, Осимхен, 43 - Ламмерс, 69
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Аталанта).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.