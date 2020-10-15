Балотелли может вернуться во Францию

Клуб Лиги 1 «Нант» проявляет интерес к итальянскому форварду Марио Балотелли. 30-летний игрок, который находится в статусе свободного агента, уже получил предложение от «Нанта».
Предыдущим клубом Балотелли была «Брешия», за которую он провел 5 голов в 19 матчах Серии А прошлого сезона. Стороны расторгли контракт в июле.
В августе сообщалось об интересе к Балотелли со стороны «Бешикташа».
Ранее Балотелли уже выступал в Лиге 1 в 2016-2019 годах. Он защищал цвета «Ниццы» и «Марселя».
Источник — Calciomercato
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