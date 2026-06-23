Лига 2 в сезоне 25/26. Труа и Ле-Ман вышли в элиту

Французская Лига 2 в сезоне 2025/2026 подарила много ярких и красивых матчей. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов второго дивизиона чемпионата Франции.

Чемпион Лиги 2

Выиграл второй дивизион Франции «Труа», который набрал в свой актив 67 очков. Как итог, этот результат позволил клубу из Шампани повыситься в классе.

Одним из главных кудесников успеха этой команды стал 43-летний специалист Стефан Дюмон. Нынешний главный тренер «Труа» хорошо известен своими играми за «Лилль» и «Монако». Вместе с «догами» Дюмон стал обладателем Кубка Интертото-2004, а также выиграл Лигу 1 и Кубок Франции в сезоне 2010/2011. Тогда знаменитую команду из Севера Франции возглавлял нынешний наставник сборной Бельгии Руди Гарсия, а ее лидером был Эден Азар.

Интересно также, что за тот чемпионский состав «Лилля» играли такие знаменитые футболисты, как Микаэль Ландро, Матье Дебюши, Йоан Кабай, поляк Людовик Обраньяк, чех Давид Розегнал, Рио Мавюба и ивуариец Жервиньо. А теперь в копилку к «золотому дублю» с «Лиллем» Стефан занес себе в актив чемпионство Лиги 2. Возможно, опыт игр за тот знаменитый состав «догов» под руководством Руди Гарсии и позволяет Дюмону сейчас достигать успешных результатов на тренерском уровне.

Еще одно повышение в классе

«Ле-Ман» с 62 очками в активе занял второе место в Лиге 2 и поднялся в элитный дивизион. Одной из сильных сторон этой команды стала игра в обороне. «Ле-Ман» и «Монпелье» пропустили по 31 мячу, что является лучшим результатом игры в обороне среди команд второго дивизиона Франции. И, кстати, вратарь «Ле-Мана» Николя Кочик с 13 клиншитами стал одним из лучших голкиперов сезона в Лиге 2.

Таким образом, стоит констатировать тот факт, что команда из города, в котором проходит знаменитая автомобильная гонка «24 часа Ле-Мана», будет снова представлена в Лиге 1. Интересно, какие футболисты будут усиливать этот известный клуб.

Пятерка лучших

В топ-5 Лиги 2 также оказались титулованный «Сент-Этьен», «Ред Стар» и «Родез».

Эти команды, которые заняли места с третьего по пятое, вели борьбу за еще одну путевку в Лигу 1. Сначала у «Ред Стара» выиграл «Родез», с которым встретился «Сент-Этьен». В итоге после ничьи 0:0 в серии пенальти со счетом 7:6 победил десятикратный чемпион Франции.

Как итог, «Сент-Этьен» в решающем противостоянии с «Ниццей» определяли, кто сыграет в следующем сезоне высшего дивизиона чемпионата Франции. После ничьи 0:0 на «Стад Жоффруа Гишар» команда из Лазурного Берега разгромила оппонента со счетом 4:1 в Ницце.

Таким образом, легендарный «Сент-Этьен» в следующем сезоне снова будет бороться за повышение в классе, а «Ницца» продолжит играть в компании лучших команд Франции.

По поводу «Родеза» добавим, что за эту команду 14 мячей забил футболист сборной Гваделупы Таирик Арконте, который стал настоящим лидером клуба из Окситании. А за «Ред Стар» 13 раз отличился голами опытный Дамьен Дюран, который с 2020 года защищает цвета парижской команды и является настоящим ее вожаком. Еще в составе «Ред Стара» нужно выделить 27-летнего вратаря Гаэтана Пуссена, который 13 раз оставил свои ворота «сухими». Интересно, что ранее голкипер парижан играл за «Бордо» и «Сарагосу».

Команды из десятки лучших

Места с шестого по десятое заняли «Реймс», «Анси», «Монпелье», «По» и «Дюнкерк».

В составе «Реймса» классную игру в рамке показал 20-летний вратарь Эвен Жауэн, который с 15 клиншитами занял первое место по этому показателю. Также цвета «красно-белых» защищает Кэйто Накамура, который играет за сборную Японии на чемпионате мира-2026. Кстати, 14 июня лидер «Реймса» забил мяч в ворота Нидерландов (2:2). А по ходу сезона японец в рамках Лиги 2 сумел 14 раз забить в ворота соперников. Еще игроком команды из северо-востока Франции является талантливый защитник сборной Камеруна Самюэль Котто. То есть в следующем сезоне от «Реймса» стоит ожидать сюрпризов и возможного выхода в Лигу 1.

За «Монпелье» играет 32-летний нападающий Александр Менди, который является двоюродным братом полузащитника сборной Сенегала Нампалиса Менди и экс-форварда сборной Франции Бафетимби Гомиса. Менди 12 раз оставил автографы в воротах оппонентов и стал настоящим лидером команды из Окситании.

В составе «По» выступает 21-летний талантливый Жозеф Калюлю, братья которого также являются футболистами. Альдо Калюлю и Жедеон Калюлю играют за сборную ДР Конго. А вот Пьер Калюлю защищает цвета сборной Франции и туринского «Ювентуса».

Таким образом, шестикратный чемпион Франции и двукратный финалист Кубка европейских чемпионов в 1950-е годы «Реймс» продолжит играть в Лиге 2. То же самое касается и чемпиона Франции сезона 2011/2012 «Монпелье».

Середняки Лиги 2

Места с 11-го по 15-е заняли «Генгам», «Гренобль», «Клермон», «Нанси» и «Булонь», которые в следующем сезоне будут играть во втором дивизионе.

Стоит добавить, что «Генгам» в ХХI веке дважды выиграл Кубок Франции, а «Гренобль» в прошлом столетии два раза победил в Лиге 2. По поводу «Нанси» стоит отметить, что эта команда в сезоне 1977/1978 выиграла Кубок Франции и пять раз в истории на данный момент победила в Лиге 2. «Булонь» известен тем, что воспитанниками этого клуба являются знаменитые Франк Рибери и Н’Голо Канте, которые стали настоящими легендами сборной Франции. Именно в ФК «Булонь» начали свою карьеру будущие звезды мирового футбола.

Лучшие голеадоры

Больше других во втором французском дивизионе забил 24-летний марокканский форвард «Труа» Тауфик Бентаеб, который отличился 18 голами. По 15 раз забили форвард сборной ЦАР Луи Мафута из «Генгама» и Тома Робине из «Дюнкерка». Эти футболисты вошли в тройку лучших голеадоров Лиги 2 в сезоне 2025/2026.

Зона вылета

В Лигу 3 вылетели 18-й «Амьен» и 17-я «Бастия». А вот 16-й «Лаваль» выиграл у «Руана» противостояние за право выступать в Лиге 2.

По поводу «Бастии» добавим, что корсиканцев многие ждали в элите, а им в новой кампании придется решать задачу возвращения во второй дивизион. «Бастия» в своей истории дважды выиграла Лигу 2, а в сезоне 1980/1981 она победила в Кубке Франции. Также знаменитый клуб из Корсики в сезоне 1977/1978 стал финалистом Кубка УЕФА!

Итоги

Если еще раз выделить самое главное, то отметим, что «Труа» и «Ле Ман» повысились в классе. А такие знаменитые команды, как «Сент-Этьен», «Реймс», «Монпелье», «Генгам» и «Нанси» в следующем сезоне будут бороться за выход в элиту. То же самое касается и таких клубов, как «Ред Стар», «Родез», «Анси», «По», «Дюнкерк», «Гренобль», «Клермон», «Булонь» и «Лаваль».

Еще в сезоне 2026/2027 в Лиге 2 сыграют «Метц» и «Нант», которые вылетели из элитного дивизиона, а также «Дижон» и «Сошо», которые повысились в классе.