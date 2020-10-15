Андрей ПЯТОВ: «Победа над Испанией – заслуга Жоры Бущана. Он стал опорой»

Основной вратарь сборной Украины – об игре сменщика в минувших матчах

  • 15.10.2020 10:47
  • 1727 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Победа над Испанией – заслуга Жоры Бущана. Он стал опорой»
© УАФ. Андрей Пятов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, который пропустил октябрьские матчи из-за положительного теста на коронавирус, прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» игру вратаря Георгия Бущана в минувших матчах.

Напомним, сначала сборная Украины в товарищеском матче проиграла Франции (1:7), а затем в рамках Лиги наций уступила Германии (1:2) и обыграла Испанию (1:0).

«Я не люблю обсуждать вратарей. Я с Жорой общаюсь хорошо, после Франции с ним общался, перед Германией и Испанией. Я всегда буду защищать и поддерживать вратарей. Но могу одно сказать, что Жора показал уровень настоящего вратаря в плане психологии. Потому что у вратарей бывают разные матчи. Ты можешь пропустить семь, два или четыре мяча. Но как ты потом выходишь с этих матчей и буквально за короткий период показываешь уровень настоящего профессионала, со стойкой психикой. Жора это настолько показал в своих играх, после Франции, что я ему стоя аплодирую. Он стал той опорой, на которую вся сборная в тот период смогла опереться, и я считаю, что это его заслуга, что Украина добыла именно такой результат в конце.

Эти игры показали, что у нас есть хорошая команда. Есть хорошие футболисты. Да, нам не хватает стабильности, и поэтому индивидуальности здесь помогают. Наверное, Жора взял на себя качества лидера, той опоры, на которую сборная молодых игроков смогла опереться и выйти, перетерпеть и добиться нужного результата», - сказал Пятов.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.10.2020 11:00
    +1
    Вся команда была единственным организмом, работала на результат. Только так.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.10.2020 11:00
    +1
    Вся команда была единственным организмом, работала на результат. Только так.
    Ссылка
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