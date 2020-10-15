14 октября в матче 4-го тура Лиги наций A Италия сыграла вничью с Нидерландами (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Нидерланды – 1:1.
ГОЛ! 1:0. Пеллегрини, 16 мин.
ГОЛ! 1:1. Донни ван де Бек, 25 мин.
Видеоообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Нидерланды).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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