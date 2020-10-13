В среду, 14 октября, в поединке 4-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Италии и Нидерландов. Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.



После трех сыгранных матчей Италия идет на первом месте в группе A1, имея в активе 5 очков. Нидерланды с четырьмя очками занимают вторую позицию, по дополнительным показателям опережая Польшу. На четвертой позиции в квартете расположилась команда Боснии и Герцеговины (2 очка).





В прошлом туре Италия и Нидерланды играли на выезде против Польши и БиГ соответственно. Любопытно, что оба матча завершились безголевыми ничейными исходами. Хотя гостевые коллективы проявили себя лучше.



Напомним, во втором туре интересующие нас команды провели очную встречу в Нидерландах. Италии удалось не пропустить, благодаря чему точный удар Бареллы стал победным. В целом, игра была скорее ничейной, но парни Роберто Манчини все же выглядели более активными.



В предстоящем матче по причине дисквалификации хозяевам не поможет Андрея Белотти, гостям – Мартен де Рон. Больше серьезных кадровых потерь нет.



За всю историю противостояний Италия и Нидерланды провели 26 совместных матчей. Жители Пиренейского полуострова выиграли 12 встреч при 11 ничейных исходах и всего трех поражениях. Последний раз голландцы побеждали еще в 2008 году в рамках группового раунда чемпионата Европы.



Предстоящий матч обещает быть очень интригующим, но ожидать обилия голов точно не стоит.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Эль-Шаарави.

Нидерланды: Силлессен, Дюмфрис, ван Дейк, Аке, Блинд, Вейналдум, де Йонг, ван де Бек, Бергейс, Депай, Промес.

14 октября, среда