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14.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Италия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Матч лидеров квартета A1

  • 13.10.2020 21:12
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Италия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
© УЕФА

В среду, 14 октября, в поединке 4-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Италии и Нидерландов. Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
 
После трех сыгранных матчей Италия идет на первом месте в группе A1, имея в активе 5 очков. Нидерланды с четырьмя очками занимают вторую позицию, по дополнительным показателям опережая Польшу. На четвертой позиции в квартете расположилась команда Боснии и Герцеговины (2 очка).


 
В прошлом туре Италия и Нидерланды играли на выезде против Польши и БиГ соответственно. Любопытно, что оба матча завершились безголевыми ничейными исходами.  Хотя гостевые коллективы проявили себя лучше.
 
Напомним, во втором туре интересующие нас команды провели очную встречу в Нидерландах. Италии удалось не пропустить, благодаря чему точный удар Бареллы стал победным. В целом, игра была скорее ничейной, но парни Роберто Манчини все же выглядели более активными.
 
В предстоящем матче по причине дисквалификации хозяевам не поможет Андрея Белотти, гостям – Мартен де Рон. Больше серьезных кадровых потерь нет.
 
За всю историю противостояний Италия и Нидерланды провели 26 совместных матчей. Жители Пиренейского полуострова выиграли 12 встреч при 11 ничейных исходах и всего трех поражениях. Последний раз голландцы побеждали еще в 2008 году в рамках группового раунда чемпионата Европы. 
 
Предстоящий матч обещает быть очень интригующим, но ожидать обилия голов точно не стоит. 

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Эль-Шаарави. 
Нидерланды: Силлессен, Дюмфрис, ван Дейк, Аке, Блинд, Вейналдум, де Йонг, ван де Бек, Бергейс, Депай, Промес.

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14 октября, среда

Италия – Нидерланды
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Арбитр:  Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Владимир Клепач, Sport.ua

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