Италия
1:1
Нидерланды
14.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига наций. Италия и Нидерланды сыграли вничью, Польша вышла в лидеры

Интересные расклады в группе 1 Дивизиона A

  • 14.10.2020 23:39
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Лига наций. Италия и Нидерланды сыграли вничью, Польша вышла в лидеры
© twitter.com/azzurri

В топ-матче Дивизиона A группы 1 встречались сборные Италии и Нидерландов, которые в итоге сыграли вничью 1:1 после обмена голами в первом тайме.

Голландцы, соперник сборной Украины на Евро-2020, опустились на третью позицию в группе, а лидирует Польша.

Сборная Польши, игравшая с 15-й минуты в большинстве, разобралась с Боснией 3:0 и с 7 очками опережает Италию на 1 пункт.

Лига наций. Дивизион A, группа 1

Италия - Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини, 16 - ван де Бек, 26

Италия: Доннарумма, Д'Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 56), Кьеза (Кин, 55), Пеллегрини (Флоренци, 72), Иммобиле

Нидерланды: Силлессен, Хатебор, де Врей, ван Дейк, Аке, Блинд (Вельтман, 77), Вейналдум, Френки де Йонг, ван де Бек, Люк де Йонг, Депай (Бабель, 90)


Польша - Босния 3:0
Голы: Левандовски, 40, 52 Линетти, 45

Польша: Щесны, Кендзера (Березински, 72), Глик, Беднарек, Река, Горальски, Линетти, Клих (Пьятек, 64), Гросицки (Кадзьор, 64), Йовжек (Карбовник, 72), Левандовски (Милик, 56)

Босния: Сехич, Сипетич, Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац, Пьянич (Хадзикадунич, 33), Хадзихметович (Хайранович, 74), Симирот, Вишча (Гойак, 59), Крунич (Милошевич, 73), Джеко (Превьяк, 59)

Удален: Ахмедходжич, 15

Группа 1

1. Польша - 7
2. Италия - 6
3. Нидерланды - 5
4. Босния - 2

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Источник — Sport.ua

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