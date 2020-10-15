В очередном поединке Лиги наций сборная Польши дома разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Польша — Босния и Герцеговина — 3:0
Голы: Левандовски, 41, 52, Линетти, 45
События матча
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Польша).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|15'
|Анел Ахмедходжич (Босния и Герцеговина) получает красную карточку.
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Источник — Футбол 1/2/3
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