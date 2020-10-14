Лионель МЕССИ: «На высокогорье всегда сложнее»

33-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выездную победу над Боливией (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Большой триумф в условиях высокогорья, где всегда сложнее. Впереди еще много работы, квалификация только началась, и мы очень рады, что одержали эти две победы», — написал Месси.