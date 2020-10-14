Боливия
1:2
Аргентина
13.10.2020, FT

Месси побеждает. Аргентина и Эквадор взяли по три очка в отборе на ЧМ-2022

Аргентинцы переиграли команду Боливии, а Эквадор нанес поражение Уругваю

  • 14.10.2020 01:59
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Месси побеждает. Аргентина и Эквадор взяли по три очка в отборе на ЧМ-2022
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Сборная Аргентина переиграла команду Боливии (2:1) в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022. У хозяев поля отличился Марсело Морено, ранее выступавший за донецкий «Шахтер».

В другом матче Эквадор дома нанес поражение Уругваю, причем было забито 6 голов (4:2). Дубль Луиса Суареса в концовке игры не спас гостей от поражения.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка. 2-й тур

Боливия – Аргентина – 1:2

Голы: Марсело Морено, 24 – Лаутаро Мартинес, 45, Хоакин Корреа, 79.

Эквадор – Уругвай – 4:2

Голы: Мена, 14, Эстрада, 45+3, 52, Плата, 75 – Суарес, 83 (пен), 90+5 (пен).

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022

 
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Источник — Sport.ua

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