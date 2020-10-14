Месси побеждает. Аргентина и Эквадор взяли по три очка в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентина переиграла команду Боливии (2:1) в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022. У хозяев поля отличился Марсело Морено, ранее выступавший за донецкий «Шахтер».
В другом матче Эквадор дома нанес поражение Уругваю, причем было забито 6 голов (4:2). Дубль Луиса Суареса в концовке игры не спас гостей от поражения.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка. 2-й тур
Боливия – Аргентина – 1:2
Голы: Марсело Морено, 24 – Лаутаро Мартинес, 45, Хоакин Корреа, 79.
Эквадор – Уругвай – 4:2
Голы: Мена, 14, Эстрада, 45+3, 52, Плата, 75 – Суарес, 83 (пен), 90+5 (пен).
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.