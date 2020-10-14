Эквадор – Уругвай – 4:2. Дубль Суареса не спас. Видео голов и обзор матча

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022. 10 команд ведут борьбу за 4 путевки в финальную часть. 5-е место будет играть плей-офф с представителем другого континента.
Смотрите видео голов и обзор матча 2-го тура: Эквадор – Уругвай – 4:2.
Дубль у гостей сделал Луис Суарес, но этого оказалось недостаточно.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Уругвай).
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Уругвай).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Michael Estrada (Эквадор).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Michael Estrada (Эквадор).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Michael Estrada (Эквадор).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
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Источник — YouTube
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