ВИДЕО. Нецензурно от Месси. Лионель принял участие в потасовке после матча

После окончания матча сборных Аргентины и Боливии (2:1) в квалификации ЧМ-2022 между футболистами команд произошел конфликт.
В потасовке активное участие принял звездный аргентинец Лионель Месси, который разозлился на слова одного из тренеров боливийцев Лукаса Навы.
ВИДЕО. Нападающий «Барселоны» сказал своему обидчику несколько нецензурных фраз.
¡Final picante! 🔥 Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/lr1gI7SOvR— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020
Источник — Sport.ua
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