Сборная Аргентины обыграла команду Боливии (2:1) в квалификации ЧМ-2022.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Аргентина).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аргентина.
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
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Источник — Sport.ua
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