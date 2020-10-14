Германия
3:3
Швейцария
13.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Триллер и потеря очков конкурентами. Германия не смогла одолеть Швейцарию

В матче Лиги наций в немецком Кельне зафиксирована ничья со счетом 3:3

  • 14.10.2020 00:14
  • 1613 просмотров
  • 2 комментария
Триллер и потеря очков конкурентами. Германия не смогла одолеть Швейцарию
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13 октября состоялся матч Лиги наций A между Германией и Швейцарией.

В немецком Кельне команды забили по три гола, причем хозяева поля уступали в два мяча, а потом даже вышли вперед. В итоге была зафиксирована ничья со счетом 3:3, и этот результат на руку украинской сборной.

Лига наций A. 4-й тур

Германия  Швейцария  3:3 

Голы: Гавранович, 5 (0:1). Фройлер, 26 (0:2). Вернер, 28 (1:2). Хаверц, 55 (2:2). Гавранович, 57 (2:3). Гнабри, 60 (3:3).

Германия: Нойер, Гинтер (Дракслер, 77), Рюдигер, Госенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Киммих, Кроос, Гнабри, Горецка, Хаверц (Эмре Джан, 77), Вернер.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Видмер, Эльведи, Шачири (Фернандес, 66), Джака, Цубер (Соу, 66), Фройлер (Бенито, 85), Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович (Иттен, 85).

Предупреждения: Шер, 28. Госенс, 36. Гавранович, 50. Джака, 51. Кроос, 66. Рюдигер, 90+5.

Удаление: Шер, 90+4.

Судья: Бюке (Франция).

Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 01:23
    0
    Это они в третьем тайме вперед вышли?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.10.2020 00:28
    0
    По идее, выше третьего места не подымутся....
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 01:23
    0
    Это они в третьем тайме вперед вышли?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.10.2020 00:28
    0
    По идее, выше третьего места не подымутся....
    Ссылка
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