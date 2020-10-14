Триллер и потеря очков конкурентами. Германия не смогла одолеть Швейцарию

13 октября состоялся матч Лиги наций A между Германией и Швейцарией.

В немецком Кельне команды забили по три гола, причем хозяева поля уступали в два мяча, а потом даже вышли вперед. В итоге была зафиксирована ничья со счетом 3:3, и этот результат на руку украинской сборной.

Лига наций A. 4-й тур

Германия – Швейцария – 3:3

Голы: Гавранович, 5 (0:1). Фройлер, 26 (0:2). Вернер, 28 (1:2). Хаверц, 55 (2:2). Гавранович, 57 (2:3). Гнабри, 60 (3:3).

Германия: Нойер, Гинтер (Дракслер, 77), Рюдигер, Госенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Киммих, Кроос, Гнабри, Горецка, Хаверц (Эмре Джан, 77), Вернер.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Видмер, Эльведи, Шачири (Фернандес, 66), Джака, Цубер (Соу, 66), Фройлер (Бенито, 85), Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович (Иттен, 85).

Предупреждения: Шер, 28. Госенс, 36. Гавранович, 50. Джака, 51. Кроос, 66. Рюдигер, 90+5.

Удаление: Шер, 90+4.

Судья: Бюке (Франция).

Кельн. Стадион «Рейн Энерги».