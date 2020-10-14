Германия
3:3
Швейцария
13.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Йоахим ЛЕВ: «В любом турнире наша задача-минимум - выход в полуфинал»

Наставник прокомментировал ничью со Швейцарией

  • 14.10.2020 08:15
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Йоахим ЛЕВ: «В любом турнире наша задача-минимум - выход в полуфинал»
© DW

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей со сборной Швейцарии (3:3) в четвертом туре Лиги наций.

«Приятно видеть, как мы прибавляем в игре в три защитника и в четыре защитника. Надо уметь переключаться между этими схемами. У этой команды большой потенциал. В любом турнире нашей задачей-минимум всегда будет являться попадание в полуфинал», - сказал Лев.

Напомним, что в параллельном матче сборная Украины обыграла Испанию (1:0).

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Источник — УЕФА

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