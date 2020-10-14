Йоахим ЛЕВ: «В любом турнире наша задача-минимум - выход в полуфинал»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей со сборной Швейцарии (3:3) в четвертом туре Лиги наций.

«Приятно видеть, как мы прибавляем в игре в три защитника и в четыре защитника. Надо уметь переключаться между этими схемами. У этой команды большой потенциал. В любом турнире нашей задачей-минимум всегда будет являться попадание в полуфинал», - сказал Лев.

Напомним, что в параллельном матче сборная Украины обыграла Испанию (1:0).