Германия
:
Швейцария
13.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Германия — Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Немцы нацелены на еще одну победу в турнире

  • 12.10.2020 23:33
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
Германия — Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
© dfb.de

Во вторник, 13-го октября, состоится поединок Лиги наций, в котором сборная Германии примет национальную команду Швейцарии.

Сборная Германии вместе с национальными командами Украины и Испании выступает в группе А4 Лиги наций. После трех сыгранных туров Бундестим занимает второе место в группе, имея в активе пять очков. Швейцария с одним очком в активе расположилась на четвертой позиции.

Как ни крути, именно сборная Германии является явным фаворитом этой встречи. Несмотря на две ничьих, у немцев по-настоящему мощная команда, что совсем недавно ощутила на себе сборная Украины, проигравшая немцам со счетом 1:2.

«Мы провели отличный матч. У нас все получалось. Мы полностью переиграли соперника. По большому счету, у Украины не было ни единого шанса выиграть этот поединок. У соперника хорошая команда, но мы были лучше. Мы имели шансы забить больше, чем два гола, и полностью контролировали ход встречи. Почти идеальная игра в нашем исполнении», — отметил Лев после победы над Украиной.

И теперь Лев намерен дома обыграть Швейцарию. Букмекеры считают немцев явными фаворитами противостояния. Коэффициент на победу сборной Германии составляет примерно 1,44, тогда как на победу Швейцарии — 7-8. На ничью дают коэффициент 5.

Вряд ли Германию ждет легкая прогулка, ведь Швейцария — сильная и неуступчивая сборная. Но класс немецкой команды все-таки ощутимо выше. Если удача будет на стороне Германии, то у швейцарцев очень мало шансов на позитивный результат. Но бороться они буду до последнего, и немцам придется постараться, чтобы добыть победу.

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер — Джан, Зюле, Гинтер, Клостерманн, Кроос, Киммих, Госенс, Хаверц, Гнабри, Вернер.

Швейцария: Зоммер — Шер, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Соу, Бенито, Шакири, Сеферович, Варгас.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

13 октября, вторник

Германия — Швейцария
Кельн. Стадион «Рейн Энерги». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности