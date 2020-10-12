Во вторник, 13-го октября, состоится поединок Лиги наций, в котором сборная Германии примет национальную команду Швейцарии.

Сборная Германии вместе с национальными командами Украины и Испании выступает в группе А4 Лиги наций. После трех сыгранных туров Бундестим занимает второе место в группе, имея в активе пять очков. Швейцария с одним очком в активе расположилась на четвертой позиции.

Как ни крути, именно сборная Германии является явным фаворитом этой встречи. Несмотря на две ничьих, у немцев по-настоящему мощная команда, что совсем недавно ощутила на себе сборная Украины, проигравшая немцам со счетом 1:2.

«Мы провели отличный матч. У нас все получалось. Мы полностью переиграли соперника. По большому счету, у Украины не было ни единого шанса выиграть этот поединок. У соперника хорошая команда, но мы были лучше. Мы имели шансы забить больше, чем два гола, и полностью контролировали ход встречи. Почти идеальная игра в нашем исполнении», — отметил Лев после победы над Украиной.

И теперь Лев намерен дома обыграть Швейцарию. Букмекеры считают немцев явными фаворитами противостояния. Коэффициент на победу сборной Германии составляет примерно 1,44, тогда как на победу Швейцарии — 7-8. На ничью дают коэффициент 5.

Вряд ли Германию ждет легкая прогулка, ведь Швейцария — сильная и неуступчивая сборная. Но класс немецкой команды все-таки ощутимо выше. Если удача будет на стороне Германии, то у швейцарцев очень мало шансов на позитивный результат. Но бороться они буду до последнего, и немцам придется постараться, чтобы добыть победу.

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер — Джан, Зюле, Гинтер, Клостерманн, Кроос, Киммих, Госенс, Хаверц, Гнабри, Вернер.

Швейцария: Зоммер — Шер, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Соу, Бенито, Шакири, Сеферович, Варгас.

13 октября, вторник