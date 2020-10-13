ФОТО. Обменялись любезностями. Как Рамос подмигнул Бущану

В первом тайме игры с Испанией отлично отыграл голкипер Георгий Бущан

  • 13.10.2020 22:53
  • 5926 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Обменялись любезностями. Как Рамос подмигнул Бущану
© ТРК Украина. Серхио Рамос

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.

В первом тайме отличную игру показал голкипер Георгий Бущан, сделав три отличных сэйва.

Испанский защитник Серхио Рамос оценил действия украинского вратаря и подмигнул ему. Бущан ответил своим подмигиванием.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    sergrey4
    online
      sergrey4, 13.10.2020 23:54
    0
    Серхио + Георгий = Бородачи
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 13.10.2020 23:51
    +1
    А я думал, что в наши дни только через интернет "знакомятся"
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 13.10.2020 23:35
    +8
    Они нашли друг друга)
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 13.10.2020 23:25
    +4
    Максим Гузенко, 13.10.2020 22:58
    У кого-то сегодня будет секс))
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 13.10.2020 23:00
    -2
    Дог чистый
    Ссылка
    Максим Гузенко
    online
      Максим Гузенко, 13.10.2020 22:58
    +14
    У кого-то сегодня будет секс))
    Ссылка
    Максим Гузенко
    online
      Максим Гузенко, 13.10.2020 22:58
    +14
    У кого-то сегодня будет секс))
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 13.10.2020 23:35
    +8
    Они нашли друг друга)
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 13.10.2020 23:25
    +4
    Максим Гузенко, 13.10.2020 22:58
    У кого-то сегодня будет секс))
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 13.10.2020 23:51
    +1
    А я думал, что в наши дни только через интернет "знакомятся"
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 13.10.2020 23:54
    0
    Серхио + Георгий = Бородачи
    Ссылка
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