ФОТО. Обменялись любезностями. Как Рамос подмигнул Бущану

Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Украина принимает Испанию.
В первом тайме отличную игру показал голкипер Георгий Бущан, сделав три отличных сэйва.
Испанский защитник Серхио Рамос оценил действия украинского вратаря и подмигнул ему. Бущан ответил своим подмигиванием.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — Sport.ua
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