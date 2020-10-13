В среду, 14-го октября, в рамках четвертого тура Лиги наций сборная Англии на лондонском стадионе «Уэмбли» встретится с Данией. В минувшее воскресенье после волевой победы над Бельгией «львы» возглавили свою группу. Таким образом, команда Гарета Саутгейта, которая в дебютном розыгрыше турнира стала «бронзовым» призером, имеет хорошие шансы снова выйти в Финал четырех и побороться за титул. Хотя месяц назад перспективы сборной Англии так радужно не выглядели. Вымученная победа над Исландией с голом в компенсированное время и скучная безголевая ничья в Дании не добавляли оптимизма поклонникам английской команды.

Сборная Дании почти выполнила программу-минимум по сохранению прописки в сильнейшем дивизионе Лиги наций. При этом команда Каспера Хьюлманда вполне может побороться за первое место, и в этом контексте противостояние на «Уэмбли» становится ключевым. Перед визитом на Туманный Альбион датчане одержали уверенную победу над Исландией, которой забили три безответных гола.

Сборная Англии в текущем окне для международных матчей вынуждена обходиться без травмированного Рахима Стерлинга. Впрочем, при наличии Гарри Кейна и Доминика Калвина-Льюина означенная потеря боевой единицы вполне восполнима. Также своим партнерам в предстоящем поединке не смогут помочь Киран Триппьер и Бен Чилвел. У Дании все основные футболисты в строю, включая лидеров Кьера и Эриксена. «Что у них есть общего, так это то, что они любят играть и любят момент соперничества. Оба (Кьер и Эриксен – прим.) стремятся стать сильнее и являются прекрасным примером для нашей молодежи», – отметил наставник датской дружины.

Отметим, что в матче против Бельгии прервалась «сухая» серия англичан, которая длилась ровно год. За этот период «львы» провели шесть поединков, сумев в этих встречах сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, сборная Англии в домашних стенах исключительно побеждает с сентября 2018 года, когда «львы» на своем поле уступили Испании. Датчане всего три раза в истории обыгрывали более именитых соперников. «Львы» одержали двенадцать побед в очных дуэлях с датской сборной, а еще в пяти встречах была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд, Магуайр, Коди, Дайер, Сака, Райс, Хендерсон, Александер-Арнольд, Рэшфорд, Кейн, Санчо.

Дания: Шмайхель, Сков, Кристиансен, Кьер, Васс, Хейберг, Дилейни, Брайтвайт, Эриксен, Поульсен, Дольберг.

14 октября, среда