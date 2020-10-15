Англия – Дания – 0:1. Сенсация в Лондоне. Видео гола и обзор матча

14 октября в матче 4-го тура Лиги наций A Англия проиграла Дании (0:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Дания – 0:1.
Удаление, Магвайр, 32 мин.
ГОЛ! 0:1. Эриксен, 35 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Эриксен (Дания).
|32'
|Харри Магуайр (Англия) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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