Лига наций. Англия проиграла Дании, Бельгия лидирует в группе

В матче Лиги наций Дивизиона A группы 2 сборная Англии проиграла Дании со счетом 0:1. Главным антигероем стал защитник Харри Магуайр, которого удалили на 31-й минуте.
А лидирует Бельгия, которая одолела Исландию.
Лига наций. Дивизион A, группа 2
Англия - Дания 0:1
Гол: Эриксен, 35 (с пен)
Англия: Пикфорд, Коади, Магуайр, Уокер, Джеймс, Мэйтланд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филиппс, Рашфорд (Калверт-Льюин, 72), Маунт (Санчо, 73), Кейн
Дания: Шмайхель, Васс, Кьяер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Сков (Мехле, 46), Делейни, Эриксен, Хольбьерг (Винд, 88), Долберг (Систо, 37), Брэйтвейт (Верстергард, 73), Поульсен
Удален: Магуайр, 31
Исландия - Бельгия 1:2
Голы: Северссон, 17 - Лукаку, 9, 38 (с пен)
Исландия: Рунарссон, Северссон, Ингассон, Айлофссон, Магнуссон (Траулссон, 86), Скуласон, Сигурдссон (Торстейнссон, 69), Палссон (Херманссон, 82), Бьорнассон, Бодеварссон (Кьяртанссон, 69), Гудмундссон (Сигторссон, 82)
Бельгия: Миньоле, Альдервейльд, Денайер, Бойата, Карраско, Мунье, Тилеманс, Витсель, Троссар (Ванакен, 61), Доку (Кастань, 68), Лукаку
Группа 2
1. Бельгия - 9
2. Дания - 7
3. Англия - 7
4. Исландия - 0
Источник — Sport.ua
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