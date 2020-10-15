Исландия
1:2
Бельгия
14.10.2020, FT

Исландия — Бельгия — 1:2. Видео голов и обзор матча

Победу гостям принес дубль Лукаку

  • 15.10.2020 05:40
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Исландия — Бельгия — 1:2. Видео голов и обзор матча
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Сборная Бельгии на выезде обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в очередном поединке Лиги наций.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Исландия — Бельгия — 1:2
Голы: Севарссон, 17 — Лукаку, 9, 38 с пенальти

События матча
38' ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
17' ГОЛ ! Мяч забил Биркир Мар Севарссон (Исландия).
9' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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