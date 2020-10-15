Сборная Бельгии на выезде обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в очередном поединке Лиги наций.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Исландия — Бельгия — 1:2
Голы: Севарссон, 17 — Лукаку, 9, 38 с пенальти
События матча
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Биркир Мар Севарссон (Исландия).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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