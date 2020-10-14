Как «худший тренер в истории АПЛ» стал тренировать сборную Нидерландов

Франк де Бур стал жертвой, возможно, самого жесткого наезда Жозе Моуринью.

Представьте себе: Франк де Бур приглашен в студию в качестве специалиста спустя всего несколько месяцев после увольнения из «Кристал Пэлас» где он, если уж начистоту, откровенно провалился. Работу он получил в июне 2017, и уже спустя 10 недель ему указали на выход после четырех поражений подряд и ни единого гола в качестве утешения.

В марте 2018 голландец все еще оставался безработным. Тогда-то его и позвали на телевидение, и именно с телеэкранов де Бур высказал мысль, что даже как-то жалко, что за развитие Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» отвечает Моуринью.

Португалец, уже давно уставший от приевшихся наездов относительно его неумения работать с молодежью, быстро отреагировал: «я тут прочитал цитату худшего тренера в истории АПЛ. Франк де Бур – человек, который может похвастаться семью матчами, семью поражениями и нулем голов – обвинял меня в том, что я недостаточно хорош для Рэшфорда, потому что я пекусь только о победах. Ну, если бы его тренером был Франк, он бы точно научился проигрывать, потому что де Бур проигрывал в каждой своей встрече».



ФК Кристал Пэлас

Пройдет еще два года, и Франк де Бур запишет на свой счет еще одно фиаско – на этот раз с «Атлантой Юнайтед».

В США он может и выиграл больше, чем в Англии, но увольнения все равно не удалось избежать. Неприятную новость ему сообщили в июле, но… каким-то образом голландец все равно оказался в порядке. Сейчас легендарный защитник руководит сборной Нидерландов. Как-то провальный специалист, опозорившийся в Англии, Италии и США, стал наставником Вирджила ван Дейка, Френки де Йонга и Мемфиса Депая.

Как?

Франк де Бур получил приглашение после ухода Рональда Кумана, который не смог ответить отказом на предложение «Барселоны». На носу матчи Лиги Нации и Евро, и федерация футбола просто не хотела затягивать процесс поиска тренера. В результате выбор пал на знакомое лицо. При этом было решено не тревожить Франка Райкарда и Петера Боса.

Выбор, скажем так, не самый логичный. Тренером де Бур начал работать на ЧМ-2010 года – тогда он был помощником. Вскоре после этого его пригласил «Аякс», с которым он выиграл четыре титула. Но в 2016 де Бур ушел, не сумев вновь взять золото с амстердамцами.

К тому моменту он был одним из самых востребованных молодых специалистов. В 2013 его сватали в «Ливерпуль», но он не захотел покидать столицу Нидерландов. Впрочем, он был не прочь перебраться в Милан, и когда позвал «Интер», де Бур согласился.

На «Сан Сиро» руководству хватило 14 матчей – 84 дней – для того, чтобы понять, что выбор был ошибочным. В Англии, куда его впоследствии позвали, вышло и того хуже. В декабре 2018 двери распахнула «Атланта Юнайтед» из США. В МЛС тренеров увольняют не так часто, как в Европе, так что голландец надеялся хотя бы частично восстановить свою репутацию. «Атланта» была безопасным вариантом: клуб и так работал как часы благодаря усилиям экс-тренера «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино. Еще пару месяцев до смены коуча «пять полосок» взяли кубок МЛС. Но эта идеально функционирующая машина сломалась почти сразу после появления де Бура.

Когда здесь заправлял Мартино, «Атланта» демонстрировала изящный, динамичный атакующий футбол, но с де Буром американцы будто потеряли волю к жизни и играли невнятно и вяло. Дело было в том, что первым же делом голландец стал пытаться привить команде прагматичную игру в защиту, то есть полную противоположность того, с чем ассоциировался клуб. Но теперь всем нужно было защищаться – и даже именитым нападающим.

Здесь тренер постоянно ссорился со звездами вроде Хосефа Мартинеса и Гонсало Мартинеса.

«Многое поменялось, и нам не нравится этот новый стиль», – сетовал защитник Леандро Гонсалес Пирес в преддверии матча всех звезд MLS 2019 года.

Как сообщает The Athletic, несколько игроков клуба открыто праздновали вылет «Аякса» – в прошлом клуба де Бура – из Лиги чемпионов в 2019. Оба Мартинеса несколько раз открыто уходили с тренировки, недовольные методами наставника.

В 2019 команда еле-еле, но стала побеждать, и де Буру удалось даже взять несколько трофеев. Смотреть на них было неприятно, но американцы все же выиграли в Открытом кубке США и Кубке Чемпионов. Футболисты были недовольны, но руководство не могло не радоваться новым трофеям.

Но как только стало казаться, что де Бур нашел-таки свою команду, всё развалилось. Это случилось в конце турнира MLS is Back: Хосеф Мартинес вылетел из-за травмы, и «Атланта» осталась без главного бомбардира лиги. Гонсало Мартинес тоже доигрывал свои последние матчи в Америке – он уже получил денежное предложение от «Ан-Насра» из Саудовской Аравии. Все это, вкупе со старыми болячками, привело к тому, что де Бур проиграл свои последние три матча. Всего в МЛС он проработал всего на протяжении 55 игр.



ФК Атланта Юнайтед

Два трофея – не такой уж и плохой результат, но здесь тренера так и не полюбили. «Атланта», как и раньше, хочет привлекать новых фанатов красивой и яркой игрой в южноамериканском стиле, и вряд ли она ещё когда-нибудь позовёт специалиста вроде де Бура.

Если знать всю эту историю, становится еще сложнее понять, как Франк де Бур заполучил в свое распоряжение сборную-фаворита Евро. По иронии судьбы, именно Мексика Мартино противостояла голландцам в первом матче нового тренера, и игру эту он проиграл. Не смогли Нидерланды под руководством Де Бура обыграть и Боснию и Герцеговину в Лиге наций, а на носу ответный матч с Италией. Неужели в очередной раз нам придется наблюдать за досадным провалом «оранжевых» – и де Бура? Если сейчас не удастся заткнуть Моуринью, то, возможно, репутацию спасти уже не удастся.

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ