Ван Дейку остался лишь один гол до повторения рекорда Кумана
Вспомним защитников с наибольшим количеством голов за сборную Нидерландов
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в матче против сборной Японии стал вторым самым возрастным автором гола своей сборной на чемпионатах мира.
Совершил это ван Дейк в возрасте 34 года и 341 день.
Старше его был только Джованни ван Бронкхорст в возрасте 35 лет и 151 день.
Для ван Дейка этот забитый мяч стал первым на чемпионатах мира, а также 13-м за сборную Нидерландов.
Лишь один защитных в истории «оранжевых» забил больше. Это нынешний главный тренер команды Рональд Куман (14).
Защитники с наибольшим количеством забитых мячей за сборную Нидерландов
- 14 – Рональд Куман
- 13 – Вирджил ван Дейк
- 13 – Франк де Бур
35 - Aged 34 years and 341 days, Virgil van Dijk is now the second-oldest goalscorer for the Netherlands at the World Cup, behind Giovanni van Bronckhorst (35 years, 151 days). Captain. pic.twitter.com/VD1BWRYNKK— OptaJohan (@OptaJohan) June 14, 2026
And the captain scores the opener! It's Virgil Van Dijk's first Netherlands goal at a major tournament 🇳🇱 pic.twitter.com/CahuZokABH— Match of the Day (@BBCMOTD) June 14, 2026
If van Dijk is suddenly dropped, it might just be his head coach, Koeman, trying to hold on to his own record. 😅 pic.twitter.com/4KCMW8lNYc— Flashscore.com (@Flashscorecom) June 14, 2026
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