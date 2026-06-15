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Чемпионат мира
15 июня 2026, 11:52 | Обновлено 15 июня 2026, 12:30
330
0

Ван Дейку остался лишь один гол до повторения рекорда Кумана

Вспомним защитников с наибольшим количеством голов за сборную Нидерландов

15 июня 2026, 11:52 | Обновлено 15 июня 2026, 12:30
330
0
Ван Дейку остался лишь один гол до повторения рекорда Кумана
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк в матче против сборной Японии стал вторым самым возрастным автором гола своей сборной на чемпионатах мира.

Совершил это ван Дейк в возрасте 34 года и 341 день.

Старше его был только Джованни ван Бронкхорст в возрасте 35 лет и 151 день.

Для ван Дейка этот забитый мяч стал первым на чемпионатах мира, а также 13-м за сборную Нидерландов.

Лишь один защитных в истории «оранжевых» забил больше. Это нынешний главный тренер команды Рональд Куман (14).

Защитники с наибольшим количеством забитых мячей за сборную Нидерландов

  • 14 – Рональд Куман
  • 13 – Вирджил ван Дейк
  • 13 – Франк де Бур
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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