Вячеслав ШЕВЧУК: «Мы должны быть со сборной и в горе, и в радости»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражения команды Андрея Шевченко от Франции (1:7) в товарищеском матче и Германии (1:2) в Лиге наций.

«Мы должны быть с командой и в горе, и в радости. Первый матч со сборной Франции был провальным, это понимают все ребята. Но он дал большую перспективу для всех ребят. Забарный и другие пацаны еще вчера были игроками даже не молодежной, а юношеской сборной, впервые вышли в национальной. Это большой задел на их будущее.

Что касается игры со сборной Германии, то она мне понравилась. Тренерский штаб сделал выводы, они не играли через короткий и средний пас, потому что понимали, что где-то есть проблемы. Поэтому выходили вперед за счет длины, и в обороне мне понравился средний блок. Игроки нашей сборной хорошо использовали быстрые атаки. С немцами мы были хорошо подготовлены.

С такой же организацией, как в матче с немцами, все равно будет сложно противостоять испанцам, но другого выхода у нас нет. Это большой опыт для молодых игроков. Эти матчи для нас тестирующие», - сказал Шевчук.