Вячеслав ШЕВЧУК: «Мы должны быть со сборной и в горе, и в радости»

Специалист – о последних неудачах команды Андрея Шевченко

  • 12.10.2020 05:40
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Мы должны быть со сборной и в горе, и в радости»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражения команды Андрея Шевченко от Франции (1:7) в товарищеском матче и Германии (1:2) в Лиге наций.

«Мы должны быть с командой и в горе, и в радости. Первый матч со сборной Франции был провальным, это понимают все ребята. Но он дал большую перспективу для всех ребят. Забарный и другие пацаны еще вчера были игроками даже не молодежной, а юношеской сборной, впервые вышли в национальной. Это большой задел на их будущее.

Что касается игры со сборной Германии, то она мне понравилась. Тренерский штаб сделал выводы, они не играли через короткий и средний пас, потому что понимали, что где-то есть проблемы. Поэтому выходили вперед за счет длины, и в обороне мне понравился средний блок. Игроки нашей сборной хорошо использовали быстрые атаки. С немцами мы были хорошо подготовлены.

С такой же организацией, как в матче с немцами, все равно будет сложно противостоять испанцам, но другого выхода у нас нет. Это большой опыт для молодых игроков. Эти матчи для нас тестирующие», - сказал Шевчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности