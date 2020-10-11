Лига наций А. Дания разбила Исландию, остальные голов не забивали

Продолжается турнир в сильнейшей Лиге наций А. 11 октября состоялись матчи в группах с первой по третью.
Дания на выезде разбила Исландию. Польша и Италия, а также Франция и Португалия голов не забивали.
Лига наций. 3-й тур
Группа А1
Польша – Италия 0:0
Группа А2
Исландия – Дания 0:3
Голы: 0:1 – 45, автогол Сигурйонссон, 0:2 – 46 Эриксен, 0:3 – 61 Сков.
Группа А3
Франция – Португалия 0:0
Ранее в этих группах было сыграно еще по одному матчу.
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Источник — Sport.ua
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