Лига наций А. Дания разбила Исландию, остальные голов не забивали

Продолжается турнир в сильнейшей Лиге наций А. 11 октября состоялись матчи в группах с первой по третью.



Дания на выезде разбила Исландию. Польша и Италия, а также Франция и Португалия голов не забивали.



Лига наций. 3-й тур



Группа А1

Польша – Италия 0:0



Группа А2

Исландия – Дания 0:3

Голы: 0:1 – 45, автогол Сигурйонссон, 0:2 – 46 Эриксен, 0:3 – 61 Сков.



Группа А3

Франция – Португалия 0:0

Ранее в этих группах было сыграно еще по одному матчу.