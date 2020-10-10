В воскресенье, 11 октября в третьем туре Лиги наций в Группе А2 состоится матч аутсайдеров квартета – сборных Исландии и Дании. Поединок пройдет в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур».

По большому счету, уже после жеребьевки Лиги наций было очевидно, что именно эти две команды будут вести борьбу за выживание в Группе 2А и за право остаться в элитном дивизионе. Все же, объективно говоря, сейчас сборные Бельгии и Англии – команды из другой весовой категории по сравнению с исландцами и датчанами.

И результаты первых двух туров в целом подтвердили справедливость таких предстартовых раскладов. Бельгия и Англия лидируют с 6 и 4 очками в активе, а Дания и Исландия занимают третье и четвертое места в группе, набрав 1 очко на двоих.

Хотя сказать, что эти команды являются мальчиками для битья, нельзя. Да, Бельгия разгромила Исландию со счетом 5:1, однако при этом подопечные Эрика Хамрена были очень близки к тому, чтобы отобрать очки у Англии.

В первом туре в драматичной развязке домашнего матча Исландия 90 минут держалась против Англии, однако на 91-й пропустила с пенальти от Рахима Стерлинга. Исландцы понеслись в атаку и на 93-й минуте заработали пенальти, однако Биркир Бьярнасон реализовать его не сумел.

Ну а если Исландия была близка к тому, чтобы отобрать очки у Англии в домашнем матче, то Дании это сделать удалось: во втором туре в Копенгагене команды сыграли в нулевую ничью.

Так или иначе, предстоящий матч будет одним из ключевых с точки зрения борьбы за выживание в Дивизионе А. При этом Исландии, которая отстает на одно очко, нужна победа, одержать которую будет очень непросто.

Букмекеры фаворитом матча считают сборную Дании. Коэффициент на победу гостей - 1,73, на Исландию – 4,84. Вероятность ничьи – 3,8.

11 октября, воскресенье