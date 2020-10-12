Исландия
0:3
Дания
11.10.2020, FT

Исландия – Дания – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

  • 12.10.2020 02:15
  • 3 просмотра
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Исландия – Дания – 0:3. Видео голов и обзор матча
© fodboldbilleder.dk

В матче третьего тура Лиги наций сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Исландии со счетом 3:0.

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
46' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
45' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рунар Мар Сигурьонссон (Исландия).
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Источник — Sport.ua

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