Исландия – Дания – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура Лиги наций сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Исландии со счетом 3:0.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
|45'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рунар Мар Сигурьонссон (Исландия).
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Источник — Sport.ua
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