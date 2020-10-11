Лига наций A. Хорватия одолела Швецию, Нидерланды потеряли очки в Боснии

Продолжается турнир в сильнейшей Лиге наций А. 11 октября состоялся по одному матчу в группах с первой по третью.



Наш будущий соперник в финальной части Евро-2020, сборная Нидерландов, не сумела обыграть на выезде команду Боснии и Герцеговины.



Англичане взяли реванш у бельгийцев, которые их дважды обыграли в рамках ЧМ-2018.



Хорватия после двух крупных поражений на старте одолела шведов на своем поле.

Лига наций. 3-й тур

Группа А1

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:0

Группа А2

Англия – Бельгия – 2:1

Голы: 0:1 – 16, пенальти Лукаку, 1:1 – 39, пенальти Рэшфорд, 2:1 – 64 Маунт.

Группа А3

Хорватия – Швеция – 2:1

Голы: 1:0 – 31 Влашич, 1:1 – 66 Берг, 2:1 – 84 Крамарич.