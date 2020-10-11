Лига наций A. Хорватия одолела Швецию, Нидерланды потеряли очки в Боснии

Продолжается турнир в сильнейшей Лиге наций А. 11 октября состоялся по одному матчу в группах с первой по третью.
Наш будущий соперник в финальной части Евро-2020, сборная Нидерландов, не сумела обыграть на выезде команду Боснии и Герцеговины.
Англичане взяли реванш у бельгийцев, которые их дважды обыграли в рамках ЧМ-2018.
Хорватия после двух крупных поражений на старте одолела шведов на своем поле.
Лига наций. 3-й тур
Группа А1
Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:0
Группа А2
Англия – Бельгия – 2:1
Голы: 0:1 – 16, пенальти Лукаку, 1:1 – 39, пенальти Рэшфорд, 2:1 – 64 Маунт.
Группа А3
Хорватия – Швеция – 2:1
Голы: 1:0 – 31 Влашич, 1:1 – 66 Берг, 2:1 – 84 Крамарич.
Источник — Sport.ua
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