Босния и Герцеговина
0:0
Нидерланды
11.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига наций A. Хорватия одолела Швецию, Нидерланды потеряли очки в Боснии

Англия взяла реванш у Бельгии

  • 11.10.2020 20:53
  • 708 просмотров
  • 2 комментария
Лига наций A. Хорватия одолела Швецию, Нидерланды потеряли очки в Боснии
© ФК Челси

Продолжается турнир в сильнейшей Лиге наций А. 11 октября состоялся по одному матчу в группах с первой по третью.
 
Наш будущий соперник в финальной части Евро-2020, сборная Нидерландов, не сумела обыграть на выезде команду Боснии и Герцеговины. 
 
Англичане взяли реванш у бельгийцев, которые их дважды обыграли в рамках ЧМ-2018. 
 
Хорватия после двух крупных поражений на старте одолела шведов на своем поле. 

Лига наций. 3-й тур

Группа А1

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:0

Группа А2

Англия – Бельгия – 2:1
Голы: 0:1 – 16, пенальти Лукаку, 1:1 – 39, пенальти Рэшфорд, 2:1 – 64 Маунт.

Группа А3

Хорватия – Швеция – 2:1
Голы: 1:0 – 31 Влашич, 1:1 – 66 Берг, 2:1 – 84 Крамарич.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 21:22
    0
    ні Френк де Йонг, ні Міралем П'янич з Барселони, ні Деян Кулусевскі з Ювентусу нічого такого екстраординарного не показали... Ну, так, гравці європейського рівня... А угорських боснійців Аднана Ковачевича та Ельдара Чивича Душан Баєвич в збірну не покликав.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:00
    0
    Вот и Бельгия на землю опустилась. Чи ни чи... Скисли в конце игры как девочки.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 11.10.2020 21:22
    0
    ні Френк де Йонг, ні Міралем П'янич з Барселони, ні Деян Кулусевскі з Ювентусу нічого такого екстраординарного не показали... Ну, так, гравці європейського рівня... А угорських боснійців Аднана Ковачевича та Ельдара Чивича Душан Баєвич в збірну не покликав.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 21:00
    0
    Вот и Бельгия на землю опустилась. Чи ни чи... Скисли в конце игры как девочки.
    Ссылка
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