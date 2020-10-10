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11.10.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Хорватия — Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Аутсайдеры группы С встретятся в Загребе

  • 10.10.2020 17:21
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Хорватия — Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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В воскресенье, 11 октября, состоится поединок 3-го тура Лиги наций в группе A3, в котором сборная Хорватии в Загребе примет национальную команду Швеции.

Элитный дивизион Лиги наций предусматривает то, что после нескольких туров турнира такие команды как Хорватия и Швеция являются аутсайдерами своей группы. И хорваты и шведы поочередно проиграли свои матчи командам Франции и Португалии.

Финалист чемпионата мира, сборная Хорватии в последних матчах не славится своей стабильной игрой и, прежде всего, защитой. Подопечные Златко Далича много пропускают. В Лиге наций Хорватия пропустила 8 голов: по четыре от Португалии (1:4) и Франции (2:4). Перед Лигой наций Хорватия отыграла товарищеский матч с командой Швейцарии и одержала победу со счетом 2:1.

Сборная Швеции также неудачно играет в элите Лиги наций. Но футболисты Янне Андерссона сыграли с фаворитами не так безнадежно. Шведы минимально уступили Франции и со счетом 1:2 проиграли матч с Португалией. Перед игрой Лиги наций шведы провели товарищеский поединок со сборной России. Тогда желто-синие в экспериментальном составе одержали победу со счетом 2:1.

Болельщиков ждет интересное противостояние. Хорваты проводят результативные поединки, много пропускают, но и забивают. Швеция пропускает мало, но также не радует особой результативностью. В этом матче в обеих команд есть кадровые проблемы. У Хорватии травмированные Анте Ребич и Шиме Врсаько, а у Швеции не сыграют Эландер, Андерссон и Густав Свенссон. Фаворитом является команда Хорватии. Она играет дома и в последние годі именно хорваты ворвались в топ мирового футбола, о чем свидетельствуют результаты на чемпионате мира. Швеция пока не достигла такого результата.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Баришич, Брозович, Модрич, Брекало, Пашалич, Перишич, Петкович.

Швеция: Олсен, Люстиг, Янссон, Линделеф, Аугустинссон, Форсберг, Ольссон, Экдаль, Кулусевски, Берг, Исак.

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11 октября, воскресенье

Хорватия – Швеция
Загреб. Стадион «Максимир». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua

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