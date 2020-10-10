В воскресенье, 11 октября, состоится поединок 3-го тура Лиги наций в группе A3, в котором сборная Хорватии в Загребе примет национальную команду Швеции.

Элитный дивизион Лиги наций предусматривает то, что после нескольких туров турнира такие команды как Хорватия и Швеция являются аутсайдерами своей группы. И хорваты и шведы поочередно проиграли свои матчи командам Франции и Португалии.

Финалист чемпионата мира, сборная Хорватии в последних матчах не славится своей стабильной игрой и, прежде всего, защитой. Подопечные Златко Далича много пропускают. В Лиге наций Хорватия пропустила 8 голов: по четыре от Португалии (1:4) и Франции (2:4). Перед Лигой наций Хорватия отыграла товарищеский матч с командой Швейцарии и одержала победу со счетом 2:1.

Сборная Швеции также неудачно играет в элите Лиги наций. Но футболисты Янне Андерссона сыграли с фаворитами не так безнадежно. Шведы минимально уступили Франции и со счетом 1:2 проиграли матч с Португалией. Перед игрой Лиги наций шведы провели товарищеский поединок со сборной России. Тогда желто-синие в экспериментальном составе одержали победу со счетом 2:1.

Болельщиков ждет интересное противостояние. Хорваты проводят результативные поединки, много пропускают, но и забивают. Швеция пропускает мало, но также не радует особой результативностью. В этом матче в обеих команд есть кадровые проблемы. У Хорватии травмированные Анте Ребич и Шиме Врсаько, а у Швеции не сыграют Эландер, Андерссон и Густав Свенссон. Фаворитом является команда Хорватии. Она играет дома и в последние годі именно хорваты ворвались в топ мирового футбола, о чем свидетельствуют результаты на чемпионате мира. Швеция пока не достигла такого результата.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Баришич, Брозович, Модрич, Брекало, Пашалич, Перишич, Петкович.

Швеция: Олсен, Люстиг, Янссон, Линделеф, Аугустинссон, Форсберг, Ольссон, Экдаль, Кулусевски, Берг, Исак.

11 октября, воскресенье