ФЕДЕЦКИЙ: «Надеюсь, наши парни выдержат проверку боем с чемпионами мира»

Экс-игрок сборной Украины – о предстоящей встрече с Францией

  • 07.10.2020 12:22
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  • 1 комментарий
ФЕДЕЦКИЙ: «Надеюсь, наши парни выдержат проверку боем с чемпионами мира»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями перед товарищеским матчем сборных Франции и Украины, который состоится 7 октября в Париже.
 
«То, что сегодня сборной Украины не смогут помочь футболисты донецкого «Шахтера», конечно, большой минус, все же именно горняки составляют костяк главной команды страны. С другой стороны, это дополнительный шанс заявить о себе тем футболистам, которые только стучатся в дверь сборной. А то, что тренер Андрей Шевченко выпустит на поле дебютантов, я не сомневаюсь.
 
Что я бы им посоветовал? Прежде всего, помнить, что уже только один вызов в сборную, это большая честь. Помню, когда узнал, что главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич вызвал меня в 2010 году для подготовки к поединку с литовцами, был самым счастливым человеком, потому что сбылась моя мечта. Во-вторых, французы хотя и чемпионы мира, но такие же люди с их сильными и слабыми сторонами. Вот почему не стоит их бояться, тем более, что после каждого выигранного единоборства, после каждой четко разыгранной комбинации уверенность в своих силах будет только возрастать. В-третьих, нужно очень ответственно отнестись к своим действиям, это именно тот случай, когда важно сыграть с запредельной самоотдачей.
 
Скорее всего, в моей карьере в сборной именно первый матч с французами в плей-офф чемпионата мира 2014 года - самый памятный. Мы тогда в Киеве одержали феерическую победу, а мне удалось нейтрализовать лидера соперников Франка Рибери. К сожалению, тех нескольких дней до ответного поединка оказалось недостаточно для надлежащего восстановления и французы в Париже благодаря длинной скамейке запасных взяли реванш с более крупным счетом и мы в финальную часть мирового форума не пробились. Но это тоже был очень ценный опыт. Кстати, я рад за 37-летнего Франка Рибери, который продолжает оставаться на виду, выступая за итальянскую «Фиорентину». Если откровенно, то я тоже мог бы еще сезон-другой поиграть на высшем уровне, однако у меня появились другие интересные проекты, хотя для жизненного тонуса еще выступаю в чемпионате Украины среди аматоров.
 
Сейчас для сборной главное как следует подготовиться к финальной части чемпионата Европы. Хотя мне очень интересно, как проявят себя наши дебютанты, надеюсь, что они выдержат проверку боем с чемпионами мира», – сказал Федецкий. 

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
    dneprkby
      dneprkby, 07.10.2020 12:53
    0
    С испанцами уже выдержали
    Ссылка
    dneprkby
      dneprkby, 07.10.2020 12:53
    0
    С испанцами уже выдержали
    Ссылка
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