Цыганык спрогнозировал состав сборной Украины на матч с Францией

Известный спортивный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом на товарищеский матч между сборной Франции и сборной Украины.
«На сборную Украины серьезно повлияла история с коронавирусом. В среду Андрей Шевченко будет использовать экспериментальный состав. Впрочем, не думаю, что украинцы будут мальчиками для битья.
Бесспорно, французы – фавориты. Уверен, что они забьют. Также убежден, что и украинцы забьют в ворота соперника.
В целом у нас на всех позициях хватает футболистов, которые имеют соответствующий уровень квалификации. Предполагаю, что справа в защите будет играть Караваев, слева – Миколенко, в центре обороны – Пластун и Чеберко, в центре поля будут действовать Сидорчук, Малиновский и Безус, на флангах – Ярмоленко и Цыганков, а в нападении выйдет Яремчук», – сказал Цыганык.
Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.
Источник — Рейтинг букмекеров
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