Цыганык спрогнозировал состав сборной Украины на матч с Францией

Известный спортивный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом на товарищеский матч между сборной Франции и сборной Украины.



«На сборную Украины серьезно повлияла история с коронавирусом. В среду Андрей Шевченко будет использовать экспериментальный состав. Впрочем, не думаю, что украинцы будут мальчиками для битья.



Бесспорно, французы – фавориты. Уверен, что они забьют. Также убежден, что и украинцы забьют в ворота соперника.



В целом у нас на всех позициях хватает футболистов, которые имеют соответствующий уровень квалификации. Предполагаю, что справа в защите будет играть Караваев, слева – Миколенко, в центре обороны – Пластун и Чеберко, в центре поля будут действовать Сидорчук, Малиновский и Безус, на флангах – Ярмоленко и Цыганков, а в нападении выйдет Яремчук», – сказал Цыганык.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.