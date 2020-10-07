Цыганык спрогнозировал состав сборной Украины на матч с Францией

Специалист считает, что украинцы не будут мальчиками для битья

  • 07.10.2020 09:43
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  • 1 комментарий
Цыганык спрогнозировал состав сборной Украины на матч с Францией
© УАФ

Известный спортивный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом на товарищеский матч между сборной Франции и сборной Украины.
 
«На сборную Украины серьезно повлияла история с коронавирусом. В среду Андрей Шевченко будет использовать экспериментальный состав. Впрочем, не думаю, что украинцы будут мальчиками для битья.
 
Бесспорно, французы – фавориты. Уверен, что они забьют. Также убежден, что и украинцы забьют в ворота соперника.
 
В целом у нас на всех позициях хватает футболистов, которые имеют соответствующий уровень квалификации. Предполагаю, что справа в защите будет играть Караваев, слева – Миколенко, в центре обороны – Пластун и Чеберко, в центре поля будут действовать Сидорчук, Малиновский и Безус, на флангах – Ярмоленко и Цыганков, а в нападении выйдет Яремчук», – сказал Цыганык.

Матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени в 22.10 по киевскому времени. Ранее игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют в этой встрече, также у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружили коронавирус.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 07.10.2020 09:54
    0
    З захистом не думаю... що Циганик вгадав... в центрі зіграють Пластун та Миколенко... зліва Михайличенко, Справа Караваєв... і Думаб в основі вийде не Безус а Шапаренко... отак от...
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 07.10.2020 09:54
    0
    З захистом не думаю... що Циганик вгадав... в центрі зіграють Пластун та Миколенко... зліва Михайличенко, Справа Караваєв... і Думаб в основі вийде не Безус а Шапаренко... отак от...
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