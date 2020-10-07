Василий САЧКО: «Многие футболисты вышли на поле сразу с больницы»

Наставник «Волыни» доволен победой над «Агробизнесом»

  • 07.10.2020 08:48
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Василий САЧКО: «Многие футболисты вышли на поле сразу с больницы»
© ФК Волынь

Главный тренер «Волыни» Василий Сачко прокомментировал победу своей команды над «Агробизнесом» (2:1) в пятом туре Первой лиги. 

«Очень рад, что мы сегодня выиграли. Когда-нибудь это должно было случиться. Если чего-то не хватало в предыдущих играх, то сегодня все паззлы сложились и мы добыли победу по делу.

Мы играли с хорошей командой. Команда не один год играет прилично. Видно почерк тренера. Мы хорошо изучали соперника. В первом тайме играли очень дисциплинированно. Во втором тайме я бы не сказал, что соперник создал много моментов. Мандраж и суета в обороне проявлялась после пропущенного гола. Удаления у соперника нам сыграло не на пользу. Хотелось бы, чтобы в таких моментах на поле был лидер, который мог бы успокоить команду.

Все равно, сказывается то, что некоторые футболисты вышли на поле сразу с больницы. Это говорит о том, что ребятам нужно набирать кондиции. Хочется больше качества игры», - сказал Сачко.

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Источник — ФК Волынь

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