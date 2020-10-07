Василий САЧКО: «Многие футболисты вышли на поле сразу с больницы»

Главный тренер «Волыни» Василий Сачко прокомментировал победу своей команды над «Агробизнесом» (2:1) в пятом туре Первой лиги.

«Очень рад, что мы сегодня выиграли. Когда-нибудь это должно было случиться. Если чего-то не хватало в предыдущих играх, то сегодня все паззлы сложились и мы добыли победу по делу.

Мы играли с хорошей командой. Команда не один год играет прилично. Видно почерк тренера. Мы хорошо изучали соперника. В первом тайме играли очень дисциплинированно. Во втором тайме я бы не сказал, что соперник создал много моментов. Мандраж и суета в обороне проявлялась после пропущенного гола. Удаления у соперника нам сыграло не на пользу. Хотелось бы, чтобы в таких моментах на поле был лидер, который мог бы успокоить команду.

Все равно, сказывается то, что некоторые футболисты вышли на поле сразу с больницы. Это говорит о том, что ребятам нужно набирать кондиции. Хочется больше качества игры», - сказал Сачко.