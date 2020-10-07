Волынь – Агробизнес – 2:1. Первая победа Сачко. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Волынь» дома переиграла «Агробизнес».
Смотрите видео голов и обзор матча «Волынь» Луцк – «Агробизнес» Волочиск – 2:1.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Сикорский (Волынь).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Сикорский (Волынь).
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Источник — YouTube
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