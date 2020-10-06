Первая лига. Волынь удержала победу над Агробизнесом, успех Вереса

Состоялись матчи пятого тура Первой лиги

  • 06.10.2020 18:46
  • 841 просмотр
  • 0 комментариев
Первая лига. Волынь удержала победу над Агробизнесом, успех Вереса
© facebook.com/FCVolynLutsk

В рамках пятого тура Первой лиги состоялось четыре матча. «Волынь» на своем поле удержала победу над «Агробизнесом» (2:1), «Горняк-Спорт» разгромил «Ниву» (4:1). Также домашнюю победу над «Кремнем» добыл «Верес» (2:1). «Николаев» на выезде обыграл краматорский «Авангард».

Первая лига, 5 тур
«Авангард» - МФК «Николаев» - 0:1
Гол: Кушниренко (83, пенальти)
Удаление: Майборода (74)

«Верес» - «Кремень» - 2:1
Голы: Сергийчук Михаил 45 (п), Гончаренко Роман 61 - Кулиш Станислав 23.

«Горняк-Спорт» - «Нива» - 4:1 (2:1)
Голы: Герасимец (30), Карась (39), Вовченко (60 авт.), Мурза (89) - Волохатый (32)
Предупреждения: Мурза (37), Герасимец (47) - Малащук (13), Ризнык (18, 75), Волохатый (67)
Удаление: Ризнык (75).

«Волынь» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Сикорский (19 пенальти, 24 пенальти) - Черненко (72, пенальти)
Удаление: Косовский (66)

Турнирная таблица Первой лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности