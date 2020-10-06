Первая лига. Волынь удержала победу над Агробизнесом, успех Вереса

В рамках пятого тура Первой лиги состоялось четыре матча. «Волынь» на своем поле удержала победу над «Агробизнесом» (2:1), «Горняк-Спорт» разгромил «Ниву» (4:1). Также домашнюю победу над «Кремнем» добыл «Верес» (2:1). «Николаев» на выезде обыграл краматорский «Авангард».
Первая лига, 5 тур
«Авангард» - МФК «Николаев» - 0:1
Гол: Кушниренко (83, пенальти)
Удаление: Майборода (74)
«Верес» - «Кремень» - 2:1
Голы: Сергийчук Михаил 45 (п), Гончаренко Роман 61 - Кулиш Станислав 23.
«Горняк-Спорт» - «Нива» - 4:1 (2:1)
Голы: Герасимец (30), Карась (39), Вовченко (60 авт.), Мурза (89) - Волохатый (32)
Предупреждения: Мурза (37), Герасимец (47) - Малащук (13), Ризнык (18, 75), Волохатый (67)
Удаление: Ризнык (75).
«Волынь» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Сикорский (19 пенальти, 24 пенальти) - Черненко (72, пенальти)
Удаление: Косовский (66)
Источник — Sport.ua
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