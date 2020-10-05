Металл теряет Андерсона Пико

31-летний бразильский футболист харьковского «Металла» Андерсон Пико выбыл из строя.

Во время своего дебютного матча за «Металл» с «Перемогой» (2:0) бразилец, на тот момент успевший открыть счет своим голам в харьковском клубе, испытал дискомфорт в области спины и был заменен на 31-й минуте игры.

Спустя некоторое время Андерсон возобновил тренировки. В выездном поединке с «Николаевом-2» (2:0) он снова появился в стартовом составе «желто-синих», однако вскоре почувствовал острую боль в спине и уже на 21-й минуте вынужден был покинуть поле.

По предварительным данным от медицинского штаба, на восстановление после такого рода травм уходит полтора-два месяца. Точная информация по диагнозу и срокам реабилитации футболиста станет известна после углубленного медицинского обследования.