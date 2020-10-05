Металл теряет Андерсона Пико

Бразильский футболист харьковского клуба получил травму спины

  • 05.10.2020 15:23
  • 1650 просмотров
  • 4 комментария
Металл теряет Андерсона Пико
© ФК Металл. Андерсон Пико

31-летний бразильский футболист харьковского «Металла» Андерсон Пико выбыл из строя.

Во время своего дебютного матча за «Металл» с «Перемогой» (2:0) бразилец, на тот момент успевший открыть счет своим голам в харьковском клубе, испытал дискомфорт в области спины и был заменен на 31-й минуте игры.

Спустя некоторое время Андерсон возобновил тренировки. В выездном поединке с «Николаевом-2» (2:0) он снова появился в стартовом составе «желто-синих», однако вскоре почувствовал острую боль в спине и уже на 21-й минуте вынужден был покинуть поле.

По предварительным данным от медицинского штаба, на восстановление после такого рода травм уходит полтора-два месяца. Точная информация по диагнозу и срокам реабилитации футболиста станет известна после углубленного медицинского обследования.

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Источник — ФК Металл

(5 голосов)

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Комментарии
    dadlismit
      dadlismit, 05.10.2020 16:28
    +1
    На фото как Карлссон, только без мотора
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 05.10.2020 16:25
    0
    Такое впечатление, что у него 20-25 кг лишнего веса.
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 05.10.2020 15:52
    +1
    Якраз похудає!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.10.2020 15:41
    -1
    Взяли с пивбара а теперь мучаетесь,лучше бы свой молодой бегал
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 05.10.2020 16:28
    +1
    На фото как Карлссон, только без мотора
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 05.10.2020 15:52
    +1
    Якраз похудає!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.10.2020 16:25
    0
    Такое впечатление, что у него 20-25 кг лишнего веса.
    Ссылка
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