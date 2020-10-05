Йожеф САБО: «Атака Зари была лучше, чем атака Динамо»

Специалист высказался об одном из центральных матчей тура

  • 05.10.2020 11:54
  • 422 просмотра
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Атака Зари была лучше, чем атака Динамо»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо подвел итог матча 5-го тура УПЛ, в котором «Динамо» и «Заря» расписали мировую в Киеве (1:1). 
 
«От игры на НСК «Олимпийский» можно было ожидать большего. Мирча Луческу продолжает играть в осторожный футбол. В первом тайме команды вообще редко ходили вперед, а «Динамо» на протяжении всех 90 минут активно отбирало мяч в середине поля. Думаю, что атака «Зари» все-таки была лучшей.
 
Скрипник очень умно выстроил игру – его подопечные хорошо контролировали мяч. Решить все в пользу «Зари» мог Перович, но не использовал убойный момент. Там просто щечкой можно было переправить мяч в сетку, но Перович сделал по-другому. Что касается Бущана и пропущенного им мяча, то скажу только одно – бывает…», – сказал Сабо.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 11:57
    +4
    Ну , раз меньше била по воротам - то конечно лучше. Совсем Йосып плохой стал .
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 11:57
    +4
    Ну , раз меньше била по воротам - то конечно лучше. Совсем Йосып плохой стал .
    Ссылка
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