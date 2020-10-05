Йожеф САБО: «Марлос и Тайсон носятся с мячом по полю, а остроты нет»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 5-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер» (2:2).

«Горняки не могут найти свою игру. Марлос и Тайсон продолжают носиться с мячом по полю, а остроты нет. К тому же против обороны «Десны» такой футбол не эффективен. Не хватает Исмаили — его острых передач с левого фланга. Сейчас вот Мораес не забивает. А почему? Потому что он обычно завершал точными ударами фланговые прострелы. А где они? Их у «Шахтера» попросту нет!

Оборона - это настоящая беда «Шахтера». Бразильцы только делают вид, что защищаются, и их легко можно пройти, что и продемонстрировали футболисты «Десны». Что-то тренерскому штабу «Шахтера» нужно делать. Не хватало в опорной зоне Степаненко, который вышел после перерыва, но он один — не панацея от беды. Я давно говорил, что «Шахтеру» нужен подвижный, техничный центральный защитник, но… В общем, гранды очки потеряли, значит, будет интереснее в УПЛ», - сказал Сабо.