Йожеф САБО: «Марлос и Тайсон носятся с мячом по полю, а остроты нет»

Специалист высказался о проблемах «Шахтера»

  • 05.10.2020 09:11
  • 2015 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «Марлос и Тайсон носятся с мячом по полю, а остроты нет»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 5-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер» (2:2).

«Горняки не могут найти свою игру. Марлос и Тайсон продолжают носиться с мячом по полю, а остроты нет. К тому же против обороны «Десны» такой футбол не эффективен. Не хватает Исмаили — его острых передач с левого фланга. Сейчас вот Мораес не забивает. А почему? Потому что он обычно завершал точными ударами фланговые прострелы. А где они? Их у «Шахтера» попросту нет!

Оборона - это настоящая беда «Шахтера». Бразильцы только делают вид, что защищаются, и их легко можно пройти, что и продемонстрировали футболисты «Десны». Что-то тренерскому штабу «Шахтера» нужно делать. Не хватало в опорной зоне Степаненко, который вышел после перерыва, но он один — не панацея от беды. Я давно говорил, что «Шахтеру» нужен подвижный, техничный центральный защитник, но… В общем, гранды очки потеряли, значит, будет интереснее в УПЛ», - сказал Сабо.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 10:35
    0
    Нельзя играть одними и теми игроки на протяжении 5 лет думая что вот типо Тете Соломон их быстро заменят типо.
    Надо быть идиотом думать, что остальные команды не готовятся к сопернику и не знают как играть с такими командами как Шахтер.
    Короновирус поменял все,и скоро мы увидим новых чемпионов, и кстати новые команды в лч
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    Alex323
    online
      Alex323, 05.10.2020 10:32
    0
    Зміна поколінь в Шахтарі назріла.
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    sapr_jenja
      sapr_jenja, 05.10.2020 10:07
    0
    Напевне Сабо урізали пайок, бо він щось незвично критикує.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2020 09:30
    +3
    Та ти Йожик я дворовий песик - хто кістку кинув за того і гавкаєш. А як же: " таких гравців навіть МС та Реал не мають...", "Шахтар не відчує конкуренції в УПЛ 20-21...", "Про таких виконавців, як Марлос і Тайсон, «Динамо» поки що може тільки мріяти..", Горняки» на протяжении многих лет играют практически одним составом. При этом индивидуальный уровень исполнительского мастерства и командная игра постоянно растет. Молодые футболисты в основу вводятся постепенно, как и должно быть.".... Йожик ти нарешті визначся гу**во чи класно грає Шахтар з пенсіонерами Марлосом, Мораєсом та Тайсоном...?
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 09:30
    +4
    Бразильцы очень ранимые. После поражения Интеру они впадают в длительную депрессию. И не известно когда эта депрессия закончится. Может вообще не закончится. Многие бразильцы предпенсионного возраста могу вообще не восстановиться. Смена поколений давно назрела и перезрела.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 09:30
    +4
    Бразильцы очень ранимые. После поражения Интеру они впадают в длительную депрессию. И не известно когда эта депрессия закончится. Может вообще не закончится. Многие бразильцы предпенсионного возраста могу вообще не восстановиться. Смена поколений давно назрела и перезрела.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2020 09:30
    +3
    Та ти Йожик я дворовий песик - хто кістку кинув за того і гавкаєш. А як же: " таких гравців навіть МС та Реал не мають...", "Шахтар не відчує конкуренції в УПЛ 20-21...", "Про таких виконавців, як Марлос і Тайсон, «Динамо» поки що може тільки мріяти..", Горняки» на протяжении многих лет играют практически одним составом. При этом индивидуальный уровень исполнительского мастерства и командная игра постоянно растет. Молодые футболисты в основу вводятся постепенно, как и должно быть.".... Йожик ти нарешті визначся гу**во чи класно грає Шахтар з пенсіонерами Марлосом, Мораєсом та Тайсоном...?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 10:35
    0
    Нельзя играть одними и теми игроки на протяжении 5 лет думая что вот типо Тете Соломон их быстро заменят типо.
    Надо быть идиотом думать, что остальные команды не готовятся к сопернику и не знают как играть с такими командами как Шахтер.
    Короновирус поменял все,и скоро мы увидим новых чемпионов, и кстати новые команды в лч
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 05.10.2020 10:32
    0
    Зміна поколінь в Шахтарі назріла.
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 05.10.2020 10:07
    0
    Напевне Сабо урізали пайок, бо він щось незвично критикує.
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