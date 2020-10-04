Ролан Гаррос. Определились две четвертьфинальные пары у женщин

Сразу две участницы квалификации дошли до такой поздней стадии

  • 04.10.2020 18:10
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Определились две четвертьфинальные пары у женщин
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек 

Четвертого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в верхней половине женской сетки. 
 
Из трех сеяных там теннисисток сразу две покинули турнир на данной стадии. Симона Халеп и Кики Бертенс были обыграны Игой Свёнтек и Мартиной Тревизан соответственно.
 
Из сеяных осталась лишь Элина Свитолина, взявшая реванш у француженки Каролин Гарсии. Теперь украинке придется сыграть с квалифаером из Аргентины – Надей Подороской.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

 Халеп [1] –  Свёнтек – 1:6, 2:6
 Тревизан [Q] Бертенс [5] – 6:4, 6:4

 Свитолина [3] –  Гарсия – 6:1, 6:3
 Подороска [Q] Крейчикова – 2:6, 6:2, 6:3

Пары 1/4 финала

 Свёнтек –  Тревизан [Q]
 Свитолина [3] –  Подороска [Q]

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 18:14
    +1
    Пари 1/8 фіналу --> має бути --> Пари 1/4 фіналу
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 18:14
    +1
    Пари 1/8 фіналу --> має бути --> Пари 1/4 фіналу
    Ссылка
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