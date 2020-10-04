Ролан Гаррос. Определились две четвертьфинальные пары у женщин

Четвертого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в верхней половине женской сетки.



Из трех сеяных там теннисисток сразу две покинули турнир на данной стадии. Симона Халеп и Кики Бертенс были обыграны Игой Свёнтек и Мартиной Тревизан соответственно.



Из сеяных осталась лишь Элина Свитолина, взявшая реванш у француженки Каролин Гарсии. Теперь украинке придется сыграть с квалифаером из Аргентины – Надей Подороской.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Халеп [1] – Свёнтек – 1:6, 2:6

Тревизан [Q] – Бертенс [5] – 6:4, 6:4

Свитолина [3] – Гарсия – 6:1, 6:3

Подороска [Q] – Крейчикова – 2:6, 6:2, 6:3

Пары 1/4 финала

Свёнтек – Тревизан [Q]

Свитолина [3] – Подороска [Q]