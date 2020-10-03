Поединки с участием «Лидса» Марсело Бьелсы, как показали первые матчи в элите, не могут быть скучными. Дебютант в стартовых турах дважды заканчивал игру со счетом 4:3 на табло: в первом туре проиграл «Ливерпулю», а во втором – обыграл «Фулхэм». А в третьем туре «павлины» минимально на выезде одолели «Шеффилд Юнайтед». Итого после трех непростых матчей старта сезона «Лидс» положил в копилку шесть очков при весьма неплохой игре.

Учитывая, что «Лидс» особо не усилился в межсезонье – такой результат вселяет оптимизм. Возможно, на старте «павлины», помимо жесткого прессинга, который исповедует Бьелса, берут свое за счет эйфории, которая безусловно присутствует после возвращения в элиту спустя 16 лет. Насколько хватит огня в глазах парней Бьелсы? Вопрос, ответ на который, пожалуй, не знает и аргентинский наставник клуба. Пока у «Лидса» все получается. Поражение от «Халла» в Кубке английской лиги в расчет не берем – распределять силы на несколько турниров «павлины» точно не готовы.

«Манчестер Сити», в отличие от соперника, сыграл дважды в чемпионате. Во втором туре команда Хосепа Гвардиолы одолела на выезде «Вулверхэмптон», а в третьем – оконфузилась на «Этихаде» с «Лестером». «Горожане» имели подавляющее преимущество во владении мячом, нанесли по воротам соперника 16 ударов, но проиграли со счетом… 2:5. После игры Хосеп Гвардиола получил изрядную порцию критики за действия своей команды в обороне. Сам испанец же после игры сокрушался, что «Лестер» играл на контратаках, думая только об обороне.

Игра же «МанСити» у своей штрафной, скажем прямо, не выдерживала критики. При этом «горожане» выложили в межсезонье за центрального защитника «Борнмута» Натана Аке 45 миллионов евро. А недавно отдали 68 миллионов евро за центрбека «Бенфики» Рубена Диаша, отправив попутно в Лиссабон Николаса Отаменди, который давно потерял доверие Гвардиолы. Всего же за четыре года в Манчестере Гвардиола потратил на приобретение 9 защитников (Диаш, Ляпорт, Канселу, Менди, Стоунз, Уокер, Аке, Данило, Анхелиньо), только вдумайтесь, 451,1 миллион евро. Почти полмиллиарда, Карл! Есть над чем подумать после пяти мячей от «Лестера».

Гвардиола накануне игры с «Лидсом» очень тепло отозвался о Марселе Бьелсе, назвав аргентинца тренером, который больше всех остальных восхищает в футбольном мире. «Я считаю его самым аутентичным футбольным тренером всех времен. Он уникален, никто не может повторить за ним и управлять также командой», - сказал Гвардиола. Испанец акцентировал внимание на том, что «Лидс» не отсиживается в обороне, а ищет свой шанс на чужой половине поля. «Наблюдать за тем, как команда Бьелсы атакует – это удовольствие. Получить такого тренера – это большое достижение для АПЛ».

Наверняка и с «Манчестер Сити» «Лидс» будет действовать в том же ключе, что и с «Ливерпулем» - использовать высокий прессинг и много атаковать. По-другому команды Бьелсы и не играют – аргентинец не отступает от своего стиля и не пляшет от соперника. Поэтому можно ожидать, что игра, как минимум, будет не скучной и результативной.

У Гвардиолы достаточно много травмированных, ряды которых накануне пополнил наш Александр Зинченко. Также не сыграют Агуэро, Жезус, Канселу, Стоунз и Гюндоган. Поэтому не исключено, что Гвардиола сразу же бросит в бой дорогостоящего новичка – Рубена Диаша. У «Лидса» точно не сможет сыграть арендованный у «горожан» Джек Харрисон. В лазарете находятся Касилья, Форшоу и Эрнандес.

Ориентировочные составы:

«Лидс»: Меслье, Даллас, Купер, Кох, Эйлинг, Филлипс, Алиоски, Родриго, Клих, Кошта, Бэмфорд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Аке, Ляпорт, Уокер, Фернандиньо, Родри, Фоден, Де Брюйне, Марез, Стерлинг.

3 октября, суббота