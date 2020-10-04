В матче 4-го тура чемпионата Англии новичок АПЛ «Лидс» на своем поле сумел отобрать очки у «Манчестер Сити», сыграв вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Лидс - Ман Сити
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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