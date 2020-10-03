Бьелса остановил Гвардиолу. Лидс и Ман Сити сыграли вничью

В матче 4-го тура АПЛ новичок АПЛ «Лидс» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Известно, что наставники Марсело Бьелса и Хосеп Гвардиола давно дружат, и их команды сегодня поделили очки.

«Сити» забил первым, однако во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голу новичка Родриго.

«Лидс» набрал 7 очков, а у «Манчестер Сити» 4 пункта, но есть матч в запасе.

АПЛ. 4-й тур.

Лидс - Манчестер Сити 1:1

Голы: Родриго, 59 - Стерлинг, 17

Лидс: Меслер, Айлинг, Кох, Купер, Даллас, Филлипс, Коста, Клих (Дэвис, 77), Роберст (Родриго, 56), Алиоски (Поведа, 46), Бэмфорд

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Менди (Аке, 72), Родри, Фоден, Де Брюйне, Марез (Фернандиньо, 77), Торрес (Бернарду, 65), Стерлинг