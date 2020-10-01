Брентфорд
3:0
Фулхэм
01.10.2020, FT

Арсенал по пенальти выбил Ливерпуль из Кубка английской лиги

«Сток Сити» и «Брентфорд» также вышли в четвертьфинал турнира

  • 01.10.2020 23:55
  • 225 просмотров
  • 2 комментария
Арсенал по пенальти выбил Ливерпуль из Кубка английской лиги
© Twitter

1 октября состоялись матч 1/8 финала Кубка английской лиги. 

«Арсенал» в гостях переиграл «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4).

Эти команды уже играли три дня назад. Тогда в рамках АПЛ «Ливерпуль» одолел соперника из Лондона со счетом 3:1.

«Сток Сити» и «Брентфорд» также вышли в четвертьфинал турнира.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 1 октября

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 0:0 (пен – 4:5)

«Брентфорд» – «Фулхэм» – 3:0

Голы: Форсс, 37, Бенрахма, 62, 77.

«Астон Вилла» – «Сток Сити» – 0:1

Гол: Вокс, 26.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 00:03
    0
    maxno, 01.10.2020 23:59
    Со всеми можно играть
    Если ты лондонский Арсенал стоимостью 650 миллионов евро
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 23:59
    0
    Со всеми можно играть
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 00:03
    0
    maxno, 01.10.2020 23:59
    Со всеми можно играть
    Если ты лондонский Арсенал стоимостью 650 миллионов евро
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 23:59
    0
    Со всеми можно играть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности