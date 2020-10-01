Арсенал по пенальти выбил Ливерпуль из Кубка английской лиги

1 октября состоялись матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Арсенал» в гостях переиграл «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4).
Эти команды уже играли три дня назад. Тогда в рамках АПЛ «Ливерпуль» одолел соперника из Лондона со счетом 3:1.
«Сток Сити» и «Брентфорд» также вышли в четвертьфинал турнира.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 1 октября
«Ливерпуль» – «Арсенал» – 0:0 (пен – 4:5)
«Брентфорд» – «Фулхэм» – 3:0
Голы: Форсс, 37, Бенрахма, 62, 77.
«Астон Вилла» – «Сток Сити» – 0:1
Гол: Вокс, 26.
Источник — Sport.ua
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