Арсенал по пенальти выбил Ливерпуль из Кубка английской лиги

1 октября состоялись матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Арсенал» в гостях переиграл «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4).

Эти команды уже играли три дня назад. Тогда в рамках АПЛ «Ливерпуль» одолел соперника из Лондона со счетом 3:1.

«Сток Сити» и «Брентфорд» также вышли в четвертьфинал турнира.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 1 октября

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 0:0 (пен – 4:5)

«Брентфорд» – «Фулхэм» – 3:0

Голы: Форсс, 37, Бенрахма, 62, 77.

«Астон Вилла» – «Сток Сити» – 0:1

Гол: Вокс, 26.