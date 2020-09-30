Ливерпуль - Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги

«Ливерпуль» снова сыграет с «Арсеналом», на сей раз в Кубке лиги

  • 30.09.2020 20:17
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Ливерпуль - Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги
© twitter.com/LFC

В четверг, 1 октября состоится центральное противостоянии раунда 1/8 финала Кубка английской лиги: «Ливерпуль» на «Энфилде» будет принимать лондонский «Арсенал».

Новый сезон только начался, а противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» многим уже успело поднадоесть: эта встреча команд Юргена Клоппа и Микеля Артеты будет уже третьей в нынешнем сезоне в трех разных турнирах чуть более чем за один месяц.

29 августа команды встречались в матче за Суперкубок Англии, и то противостояние осталось за «Арсеналом»: после ничьи 1:1 «Канониры» оказались сильнее в серии пенальти. А вторая очная встреча команд состоялась всего три дня назад, и тоже на «Энфилде»: в рамках третьего тура АПЛ «Ливерпуль» победил со счетом 3:1, а своим дебютным голом в новой команде отметился дорогостоящий новичок «Ливерпуля» Диого Жота.

Впрочем, в том матче все было не так однозначно. Форвард «Арсенала» Александер Ляказетт при счете 2:1 не реализовал два чистых выхода один на один с Аллисоном – все могло сложиться совершенно по-другому.

В матче с «Арсеналом» участие не принимал другой звездный новичок «Ливерпуля» - Тьяго Алькантара. На следующий день после игры стали известны причины его отсутствия: испанец сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

Кроме него, Юрген Клопп также не сможет рассчитывать на Жоэля Матипа, Алекса Окслейда-Чемберлена и Джордана Хендерсона. За «Арсенал» не сыграют Шкодран Мустафи, Мартинелли и Каллума Чемберс. Также под вопросом участие в матче Седрика Соареша и Сократиса Папастатопулоса.

Букмекеры фаворитом матча считают «Ливерпуль». Коэффициент на победу хозяев – 2,0, на «Арсенал» - 3,84. Вероятность ничьи в основное время – 4,14.

1 октября, четверг

«Ливерпуль» - «Арсенал»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд Роуд». Начало - в 21:45
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Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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