ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Сложно сохранять позитив, когда ты проиграл»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями о поражении от лондонского «Арсенала» в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Арсенал» — 5:4.
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Арсенал
|90+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джозеф Уиллок (Арсенал).
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Арсенал).
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Арсенал).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Седрик Соареш (Арсенал).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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