Динамо может получить еще одну выплату от Галатасарая по трансферу Беланда

Киевское «Динамо» получит 250 тысяч евро от «Галатасарая» как бонус, прописанный в трансферном соглашении клубов по марокканцу Юнесу Беланда.

Произойдет это в том случае, если стамбульский клуб сумеет пробиться в групповой раунд Лиги Европы в текущем сезоне.

В четверг, 1 октября, «Галатасарай» оспорит путевку в группу Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Матч состоится в Глазго.

Ранее сообщалось о нескольких попытках «Галатасарая» продать Беланда в текущее трансферное окно, но все они не увенчались успехом.

В настоящий момент Беланда является игроком основы стамбульской команды, проведя за нее 3 матча в розыгрыше турецкой Суперлиги-2020/21, и отличившись 1 забитым мячом.

Напомним, в октябре минувшего года «Галатасарай» перевел на счета «Динамо» 500 тысяч евро за то, что Беланда наиграл 75 матчей в составе команды, а уже в июле нынешнего года турки выплатили украинцам еще 250 тысяч евро.