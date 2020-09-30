Динамо может получить еще одну выплату от Галатасарая по трансферу Беланда

Произойдет это в том случае, если стамбульский клуб попадет в групповой раунд Лиги Европы

  • 30.09.2020 19:16
  • 4477 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо может получить еще одну выплату от Галатасарая по трансферу Беланда
© Twitter. Юнес Беланда

Киевское «Динамо» получит 250 тысяч евро от «Галатасарая» как бонус, прописанный в трансферном соглашении клубов по марокканцу Юнесу Беланда.

Произойдет это в том случае, если стамбульский клуб сумеет пробиться в групповой раунд Лиги Европы в текущем сезоне.

В четверг, 1 октября, «Галатасарай» оспорит путевку в группу Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Матч состоится в Глазго.

Ранее сообщалось о нескольких попытках «Галатасарая» продать Беланда в текущее трансферное окно, но все они не увенчались успехом.

В настоящий момент Беланда является игроком основы стамбульской команды, проведя за нее 3 матча в розыгрыше турецкой Суперлиги-2020/21, и отличившись 1 забитым мячом.

Напомним, в октябре минувшего года «Галатасарай» перевел на счета «Динамо» 500 тысяч евро за то, что Беланда наиграл 75 матчей в составе команды, а уже в июле нынешнего года турки выплатили украинцам еще 250 тысяч евро.

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(28 голосов)

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Комментарии
    andrea778
      andrea778, 30.09.2020 20:34
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 19:37
    Он не мой а ваш)))Суркис из игрока личного Писателя наверно зделал
    зделал... ну-ну. ти звідки будеш такий освідчений?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:37
    -6
    Andre066, 30.09.2020 19:33
    Соля твоего нафиг пошлем,не влнуйся
    Он не мой а ваш)))Суркис из игрока личного Писателя наверно зделал
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 19:33
    +3
    Maks7777, 30.09.2020 19:31
    Даа и потратят все деньги на зарплату Соля и на его книигги
    Соля твоего нафиг пошлем,не влнуйся
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:31
    -5
    andre_lui, 30.09.2020 19:28
    Беланда - агент Суркиса В сумме так неплохо и получилось.
    Даа и потратят все деньги на зарплату Соля и на его книигги
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.09.2020 19:28
    +4
    Беланда - агент Суркиса В сумме так неплохо и получилось.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.09.2020 19:28
    +4
    Беланда - агент Суркиса В сумме так неплохо и получилось.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 30.09.2020 19:33
    +3
    Maks7777, 30.09.2020 19:31
    Даа и потратят все деньги на зарплату Соля и на его книигги
    Соля твоего нафиг пошлем,не влнуйся
    Ссылка
    andrea778
      andrea778, 30.09.2020 20:34
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 19:37
    Он не мой а ваш)))Суркис из игрока личного Писателя наверно зделал
    зделал... ну-ну. ти звідки будеш такий освідчений?
    Ссылка
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