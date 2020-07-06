Динамо получит 250 тысяч евро от Галатасарая

Киевское «Динамо» получит от стамбульского «Галатасарая» еще 250 тысяч евро по договору о трансфере марокканского хавбека Юнеса Беланда.

Накануне африканец провел свой 100-й матч за «Галатасарай». Его команда уступила «Трабзонспору» (1:3), однако тем самым в очередной раз активировался бонус, прописанный в договоре между «Динамо» и «Галатасараем». Согласно его условиям, турки за каждый 25 официальный матч, который Беланда проведет в их рядах, должны перевести «Динамо» 250 тысяч евро.

Напомним, летом 2017 года «Динамо» продало «Галатасараю» Беланда за 8 миллионов евро, прописав различные бонусы. В итоге за три сезона общая сумма сделки успела вырасти еще на 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» ищет покупателей на Беланда, стремясь сократить зарплатную ведомость. На марокканца претендует саудовский «Аль-Хиляль», который возглавляет сын Мирчи Луческу Разван.