Динамо получит 250 тысяч евро от Галатасарая

Турки переведут эту сумму за выполнение дополнительных условий по трансферу Юнеса Беланда

  • 06.07.2020 15:14
  • 1866 просмотров
  • 2 комментария
Динамо получит 250 тысяч евро от Галатасарая
© Twitter. Юнес Беланда

Киевское «Динамо» получит от стамбульского «Галатасарая» еще 250 тысяч евро по договору о трансфере марокканского хавбека Юнеса Беланда.

Накануне африканец провел свой 100-й матч за «Галатасарай». Его команда уступила «Трабзонспору» (1:3), однако тем самым в очередной раз активировался бонус, прописанный в договоре между «Динамо» и «Галатасараем». Согласно его условиям, турки за каждый 25 официальный матч, который Беланда проведет в их рядах, должны перевести «Динамо» 250 тысяч евро.

Напомним, летом 2017 года «Динамо» продало «Галатасараю» Беланда за 8 миллионов евро, прописав различные бонусы. В итоге за три сезона общая сумма сделки успела вырасти еще на 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» ищет покупателей на Беланда, стремясь сократить зарплатную ведомость. На марокканца претендует саудовский «Аль-Хиляль», который возглавляет сын Мирчи Луческу Разван.

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Источник — Haberler

(5 голосов)

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Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 06.07.2020 15:42
    0
    на судей как раз хватит!
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    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 15:26
    0
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    Barsa
    online
      Barsa, 06.07.2020 15:42
    0
    на судей как раз хватит!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 15:26
    0
    Можно со спокойной душой ехать в казино Монако
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