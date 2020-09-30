Молния. Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос. Причина снятия: травма ахилла.



Отметим, что Уильямс-младшая должна была сыграть во втором круге против Цветаны Пиронковой. Теперь болгарка без борьбы проходит в третий раунд, где сыграет с победительницей матча Барбора Стрыцова – Барбора Крейчикова.



Напомним, Уильямс обыграла Пиронкову в 1/4 финала недавнего US Open, проиграв первый сет.

Серена Уильямс побеждала на Ролан Гаррос в 1999 и 2010 годах.