Молния. Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос. Причина снятия: травма ахилла.
Отметим, что Уильямс-младшая должна была сыграть во втором круге против Цветаны Пиронковой. Теперь болгарка без борьбы проходит в третий раунд, где сыграет с победительницей матча Барбора Стрыцова – Барбора Крейчикова.
Напомним, Уильямс обыграла Пиронкову в 1/4 финала недавнего US Open, проиграв первый сет.
Серена Уильямс побеждала на Ролан Гаррос в 1999 и 2010 годах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Roland Garros
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Это просто праздник какой-то!"
Быкусе с Элиной повезло.
Быкусе с Элиной повезло.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.