Молния. Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос

Цветана Пиронкова проходит в третий круг без борьбы

  • 30.09.2020 13:24
  • 2127 просмотров
  • 2 комментария
Молния. Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос. Причина снятия: травма ахилла.
 
Отметим, что Уильямс-младшая должна была сыграть во втором круге против Цветаны Пиронковой. Теперь болгарка без борьбы проходит в третий раунд, где сыграет с победительницей матча Барбора Стрыцова – Барбора Крейчикова.
 
Напомним, Уильямс обыграла Пиронкову в 1/4 финала недавнего US Open, проиграв первый сет.

Серена Уильямс побеждала на Ролан Гаррос в 1999 и 2010 годах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Roland Garros

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 30.09.2020 14:05
    -3
    Серена знімається тільки у випадку, коли відчуває, що може програти. Невже злякалася?
    "Это просто праздник какой-то!"
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 30.09.2020 13:36
    0
    Очень жаль 😔. Здоровья.
    Быкусе с Элиной повезло.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 30.09.2020 13:36
    0
    Очень жаль 😔. Здоровья.
    Быкусе с Элиной повезло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности