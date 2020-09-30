Лучший в Динамо - Бущан. Почему ему не доверяют в сборной?

Не обязательно нужно быть специалистом авторитетных порталов GoalPoint и InStat, чтобы назвать вратаря «бело-синих» Георгия Бущана абсолютно лучшим игроком матча «Динамо» - «Гент» (3:0). Кипер команды Луческу реально спасал своих товарищей и в первом тайме, и особенно во втором. В эквиваленте чисел это выглядит следующим образом: Бущан совершил 12 сэйвов в игре, при этом парировав пять ударов с близкого расстояния. Если быть точнее – ударов в упор. Именно Жоре нужно сказать спасибо не только за то, что в графе «пропущенные мячи» в ответной встрече с «буйволами» оказался приятный ноль, но и за то, что оставался единственным футболистом команды хозяев, который держал концентрацию до самого финального свистка, позволив одержать уверенную итоговую победу.

Бущан стал лучшим игроком матча с Гентом по версии InStat

В принципе, такая уверенная, а местами и феерическая игра Бущана вряд ли для кого-то стала откровением. Во всяком случае, в нынешнем сезоне. Помните это: «дайте Жоре Бущану отыграть пару сезонов, и чудак будет все статуэтки «лучшего» в Украине забирать»? Это о своем коллеге сказал не так давно Артур Рудько, бывший партнер Бущана по «Динамо». Похоже, Жоре понадобилось меньше пары сезонов, чтобы выйти на очень высокий уровень. По всей видимости, в минувшем сезоне 26-летний вратарь просто «набивал руку». Получалось не очень, а местами и вообще хреново. Зато сейчас поперло. Вряд ли нынешняя форма Бущана напрямую зависит от прихода в коллектив Мирчи Луческу, однако наверняка и Георгию передалась частичка уверенности и дисциплины от нового киевского Мистера. На данном этапе Георгий Бущан – безоговорочный первый номер «Динамо». И амбициозному, но очень нестабильному Денису Бойко с этим нужно просто смириться.

Кстати, в нынешнем сезоне Бущан сыграл на высоком уровне не только в ответной встрече с «самой украинской командой Бельгии». Собственно, он и в Генте отстоял на приличном уровне, хотя в итоге и ошибся результативно на выходе. Да, игра на выходах все еще остается его ахиллесовой пятой, но это беда всего нашего вратарского цеха, так сказать проблема комплексная, которую не решишь даже за пару сезонов. А вот в «рамке» Бущан порой творит настоящие чудеса.

Но сейчас не будем особо углубляться в нюансы матчасти. Продолжая тему геройств Бущана в нынешнем сезоне, можно отметить, что абсолютно во всех важных поединках он выглядел почти что безукоризненно. Игры против «Десны», «Динамо», АЗ и «Гента» (две) – это своего рода портфолио динамовского голкипера. Окромя вышеупомянутой отличной игры на «ленточке», обязательно нужно отметить и его уверенность. Я бы сказал – спокойную уверенность. Эта особенность выгодно отличает Бущана от Бойко, который со свирепым видом порой пугает не только чужих, но и своих. Эта особенность «роднит», что ли, нынешнего первого номера «Динамо» с нынешним первым номером «Шахтера» и сборной Украины Пятовым. С той лишь разницей, что Андрей все так же продолжает всегда оставаться «уравновешенным», но вот спасает свои ворота все реже.

Увы, но в отрезке после карантинной паузы можно назвать сразу несколько важных поединков, в которых Пятов не только не спасал, но и откровенно «привозил». «Интер», «Динамо», оба матча сборной – против Швейцарии и Испании – во всех этих случаях Пятов совершал результативные ошибки, порой непозволительные и непонятные. Не хочется лишний раз акцентировать внимание на столь заезженном факте, как возраст, но приходится: Андрею уже 36-ть, и каким бы опытным и уверенным он не был, выезжать только за счет этого инструментария будет все сложнее и сложнее. С годами реакция ведь «притупляется», и ничего с этим не поделаешь: «зов природы», как сказал бы игрок «Тоттенхэма» Дайер.

Однако главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает, причем упорно, делать ставку именно на Пятова. Такому усердию и вере можно поаплодировать. Но, вместе с тем, должна быть и объективность. Боже упаси, если вы подумали, что в данном случае ставится под сомнение профессионализм Пятова: в этой связи Бущану, да и всем нынешним украинским голкиперам до статуса и уровня Андрея нужно работать, работать и еще раз работать. Но тут дело в том, что на данный момент есть вратарь, который просто сильнее. И этот вратарь – Георгий Бущан. Не прекрасно чувствующий себя во время пробития пенальти Евгений Волынец, не безумно талантливый, но не имеющий игровой практики Андрей Лунин, а именно первый номер «Динамо».

Путь к основе столичной команды для Бущана был непростым. Но он его с честью преодолел, так же по-честному выиграв конкуренцию. Очень хотелось бы, чтобы и в первой сборной страны в этом смысле тоже все было «по чесноку». Андрей Николаевич, вам, безусловно, виднее, ведь, помимо всего прочего, вам еще и за результат отвечать. Но кому, как не вам, давать шанс игрокам, которые его заслужили. Бущан ведь его, как никто другой, заслужил. Дайте ему шанс в октябрьских матчах сборной, и он, как мне кажется, вцепится за него зубами. А если вдруг нет – можно с чистой совестью возвращаться к проверенным вариантам с двумя Андреями.

Только не игнорируйте достойных. Ведь это с той же оперы, что лучше отпустить сто виновных, чем посадить одного невиновного.