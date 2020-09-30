Лучший в Динамо - Бущан. Почему ему не доверяют в сборной?

Обозреватель Sport.ua впечатлен игрой Георгия против «Гента» и рекомендует Шевченко сделать выводы

  • 30.09.2020 12:00
  • 4564 просмотра
  • 77 комментариев
Лучший в Динамо - Бущан. Почему ему не доверяют в сборной?
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Не обязательно нужно быть специалистом авторитетных порталов GoalPoint и InStat, чтобы назвать вратаря «бело-синих» Георгия Бущана абсолютно лучшим игроком матча «Динамо» - «Гент» (3:0). Кипер команды Луческу реально спасал своих товарищей и в первом тайме, и особенно во втором. В эквиваленте чисел это выглядит следующим образом: Бущан совершил 12 сэйвов в игре, при этом парировав пять ударов с близкого расстояния. Если быть точнее – ударов в упор. Именно Жоре нужно сказать спасибо не только за то, что в графе «пропущенные мячи» в ответной встрече с «буйволами» оказался приятный ноль, но и за то, что оставался единственным футболистом команды хозяев, который держал концентрацию до самого финального свистка, позволив одержать уверенную итоговую победу.

Бущан стал лучшим игроком матча с Гентом по версии InStat

В принципе, такая уверенная, а местами и феерическая игра Бущана вряд ли для кого-то стала откровением. Во всяком случае, в нынешнем сезоне. Помните это: «дайте Жоре Бущану отыграть пару сезонов, и чудак будет все статуэтки «лучшего» в Украине забирать»? Это о своем коллеге сказал не так давно Артур Рудько, бывший партнер Бущана по «Динамо». Похоже, Жоре понадобилось меньше пары сезонов, чтобы выйти на очень высокий уровень. По всей видимости, в минувшем сезоне 26-летний вратарь просто «набивал руку». Получалось не очень, а местами и вообще хреново. Зато сейчас поперло. Вряд ли нынешняя форма Бущана напрямую зависит от прихода в коллектив Мирчи Луческу, однако наверняка и Георгию передалась частичка уверенности и дисциплины от нового киевского Мистера. На данном этапе Георгий Бущан – безоговорочный первый номер «Динамо». И амбициозному, но очень нестабильному Денису Бойко с этим нужно просто смириться.

Кстати, в нынешнем сезоне Бущан сыграл на высоком уровне не только в ответной встрече с «самой украинской командой Бельгии». Собственно, он и в Генте отстоял на приличном уровне, хотя в итоге и ошибся результативно на выходе. Да, игра на выходах все еще остается его ахиллесовой пятой, но это беда всего нашего вратарского цеха, так сказать проблема комплексная, которую не решишь даже за пару сезонов. А вот в «рамке» Бущан порой творит настоящие чудеса.

Но сейчас не будем особо углубляться в нюансы матчасти. Продолжая тему геройств Бущана в нынешнем сезоне, можно отметить, что абсолютно во всех важных поединках он выглядел почти что безукоризненно. Игры против «Десны», «Динамо», АЗ и «Гента» (две) – это своего рода портфолио динамовского голкипера. Окромя вышеупомянутой отличной игры на «ленточке», обязательно нужно отметить и его уверенность. Я бы сказал – спокойную уверенность. Эта особенность выгодно отличает Бущана от Бойко, который со свирепым видом порой пугает не только чужих, но и своих. Эта особенность «роднит», что ли, нынешнего первого номера «Динамо» с нынешним первым номером «Шахтера» и сборной Украины Пятовым. С той лишь разницей, что Андрей все так же продолжает всегда оставаться «уравновешенным», но вот спасает свои ворота все реже.

Увы, но в отрезке после карантинной паузы можно назвать сразу несколько важных поединков, в которых Пятов не только не спасал, но и откровенно «привозил». «Интер», «Динамо», оба матча сборной – против Швейцарии и Испании – во всех этих случаях Пятов совершал результативные ошибки, порой непозволительные и непонятные. Не хочется лишний раз акцентировать внимание на столь заезженном факте, как возраст, но приходится: Андрею уже 36-ть, и каким бы опытным и уверенным он не был, выезжать только за счет этого инструментария будет все сложнее и сложнее. С годами реакция ведь «притупляется», и ничего с этим не поделаешь: «зов природы», как сказал бы игрок «Тоттенхэма» Дайер.

Однако главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает, причем упорно, делать ставку именно на Пятова. Такому усердию и вере можно поаплодировать. Но, вместе с тем, должна быть и объективность. Боже упаси, если вы подумали, что в данном случае ставится под сомнение профессионализм Пятова: в этой связи Бущану, да и всем нынешним украинским голкиперам до статуса и уровня Андрея нужно работать, работать и еще раз работать. Но тут дело в том, что на данный момент есть вратарь, который просто сильнее. И этот вратарь – Георгий Бущан. Не прекрасно чувствующий себя во время пробития пенальти Евгений Волынец, не безумно талантливый, но не имеющий игровой практики Андрей Лунин, а именно первый номер «Динамо».

Путь к основе столичной команды для Бущана был непростым. Но он его с честью преодолел, так же по-честному выиграв конкуренцию. Очень хотелось бы, чтобы и в первой сборной страны в этом смысле тоже все было «по чесноку». Андрей Николаевич, вам, безусловно, виднее, ведь, помимо всего прочего, вам еще и за результат отвечать. Но кому, как не вам, давать шанс игрокам, которые его заслужили. Бущан ведь его, как никто другой, заслужил. Дайте ему шанс в октябрьских матчах сборной, и он, как мне кажется, вцепится за него зубами. А если вдруг нет – можно с чистой совестью возвращаться к проверенным вариантам с двумя Андреями.

Только не игнорируйте достойных. Ведь это с той же оперы, что лучше отпустить сто виновных, чем посадить одного невиновного.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:10
    0
    dd dent, 30.09.2020 13:07
    Ему неплохо было бы клуб сменить опять, но это конечно маловероятно бо если тренера не уберут, то будет играть когда-никогда и то ... а возраст уже поджимает сезон-другой нормально отыграть, а не на лавке у них там сидеть
    не плохо бы , но не хочется чтобы он перед евро. куда то в МЛС уехал
    так как это реально ментальный да и во многом игровой - лидер сборной ( где то в Диканьке репнула срака ВАДО). и от его формы будет не мало в успехе сборной зависеть
    поэтому надеюсь что все же Хем выгонит шотландского физрука
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    erty
    online
      erty, 30.09.2020 13:09
    0
    один матч не показатель,будет и дальше так играть может и третьим вратарем поехать!
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 13:09
    0
    dd dent, 30.09.2020 13:04
    Буяльского вполне можно брать, по Цыганкову смотреть надо что с ним не так стало при румыне.
    Что смотреть ,он также сидит на лавке как Коно и Коваленко в шахте?Хотть он и тёска Мирче Цыганков )))ну он греет лавку может и хорошо ,есть результат,не играет смслл его Вызывать в сборную!!!
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    porkuyn1955
      porkuyn1955, 30.09.2020 13:08
    +1
    Понятно желание автора видеть молодежь в сборной. Но А. Лунин имеет уже намного больше опыта и играет стабильно. Почему его игнорирует главный тренер - вопрос ?! При том что А.Пятов все чаще допускает "ляпы" А бущан еще очень сырой для сборной, тем более на выходах практически не играет, какк слову и Бойко. Не понятно, почему этот недостаток не устраняет тренер вратарей Динамо Михайлов ? Может потому, что и сам плохо играл на выходах ? Кстати и у Пятова тоже здесь проблемы. Так, что правы мои колеги - Бущану нужно набираться опыта. Мне, например, очень будет тревожно за его игру в групповом турнире ЛЧ, Тьху ! Что бы не наврочить......
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:08
    -1
    serge_kr, 30.09.2020 13:06
    Пятов который спас в обоих матчах с Португалией, пара защитников Шахты которая не пропускала никого, только в матче с Люксембургом Бурда провалился, Степаненко, Зина и Малина
    Ок Пятов , ладно , но за все его спасения ему и ляпы прощают перманентные
    Степаненко удалился в матче с ховартами , такая себе помощь, но пусть тоже будет
    Зина и Малина к шахтеру никакого отношения, кроме формального вообще не имеют
    и того два на два ...
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 30.09.2020 13:08
    0
    erty, 30.09.2020 13:05
    расскажи кто и сколько забил в отборочном цикле
    игроки Шахтера столько голов
    игроки Динамо столько голов
    Ты хоть вкурсе что для того чтобы выиграть нужно ещё и не пропускать, ещё один тут заблудился горе експерт
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 13:07
    0
    jekаfunny, 30.09.2020 13:05
    Да , Ярмола - пока что не заменяемая единица в сборной, Надеюсь с практикой игровой до евро у него наладится , и Вест Хем , этого физрука Мойеса ссаными тряпками выгонит
    Там болелы вообще в шоке от того что то как специально маринует Андрея и Фелипе Андерсона
    Ему неплохо было бы клуб сменить опять, но это конечно маловероятно бо если тренера не уберут, то будет играть когда-никогда и то ... а возраст уже поджимает сезон-другой нормально отыграть, а не на лавке у них там сидеть
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 30.09.2020 13:06
    0
    jekаfunny, 30.09.2020 13:03
    так кто выводил то тогда и в чем это выражалось. ?
    Пятов который спас в обоих матчах с Португалией, пара защитников Шахты которая не пропускала никого, только в матче с Люксембургом Бурда провалился, Степаненко, Зина и Малина
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 13:06
    0
    AK_228, 30.09.2020 13:03
    Конечно Лунин, какой нахрен бущан?!
    По факту увидим 85% что Пятова снова, плохо что Лунин пока на лавке будет все время почти, ну а по Бущану, если вдруг чудо будет и заиграет то все может быть, но как-то пока он сидел под Бойко, то вообще мало кто думал о его вызове, а тут 1 матч выдал ... ))
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 13:06
    0
    jekаfunny, 30.09.2020 13:03
    я тебе не отвечаю я попускаю тебя , псина. , но ты прав, время на идиотов я на ближайшее время исчерпал , так что с;пался в жито , недоумок
    ихниеее. млять это жа надо дауном таким быть , ихниее
    Как там тимофеюк ,говорил ты признался что ты гей?Что то ты сегодня разашёлся что голубой лагуны перепил?Бущана в сборную а может Мирчу придурок???Ты это сходи к врачу ....
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    erty
    online
      erty, 30.09.2020 13:05
    -1
    serge_kr, 30.09.2020 12:56
    Ты что до сих пор не протрезвел, хватит чушь выписывать, или тебе напомнить что именно игроки Шахтера и его бывшие воспитанники вывели сборную на евро и Пятов был лучшим , особенно в матчах с Португалией
    расскажи кто и сколько забил в отборочном цикле
    игроки Шахтера столько голов
    игроки Динамо столько голов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:05
    -1
    dd dent, 30.09.2020 13:02
    Ярмола приятно удивил за последний отрезок времени, многие списывают, а порох оказался еще у него, чего не скажешь о любителе селфи и тупых шуток)
    Да , Ярмола - пока что не заменяемая единица в сборной, Надеюсь с практикой игровой до евро у него наладится , и Вест Хем , этого физрука Мойеса ссаными тряпками выгонит
    Там болелы вообще в шоке от того что то как специально маринует Андрея и Фелипе Андерсона
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 13:04
    0
    Maks7777, 30.09.2020 13:01
    Это точно!!!Не ну можно там в расширенный запасной список буяльского ,цыганкова зачем он же как Коно лавку греет!!!
    Буяльского вполне можно брать, по Цыганкову смотреть надо что с ним не так стало при румыне.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:04
    0
    В Динамо самый крутой игрок, с моей точки зрения, это Буяльский.
    Храбрый, быстрый, волевой, умный.
    Цыганкова как и Миколенко - надо продавать при чем в какой-то топ-клуб, где тренер будет хотеть игрока, видеть его основным в составе, знать как раскрыть его творческий потенциал.
    -
    Динамо нужно продавать своих ребят и брать 20-30% от будущей перепродажи. Если игроки будут расти и развиваться в топ-чемпионатах, то продажи украинских футболистов будут расти как в цене, так и количестве.
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    erty
    online
      erty, 30.09.2020 13:04
    0
    нск-наш( похоже на "крым наш)
    колос опустил
    соль для ванны
    попрыгать
    ничего не забыл?это господа тролинг,как его дрюг-даун заверяет!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:03
    -1
    dd dent, 30.09.2020 13:00
    А ведь запросто может быть
    легко , если Шева не вынес уроков от Испании
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 13:03
    -1
    dd dent, 30.09.2020 13:01
    Ну я все равно пока больше за Лунина как будущее в сборной, тем более все предпосылки вырасти в топ у него есть
    Конечно Лунин, какой нахрен бущан?!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 13:03
    -1
    Выиграли у гента некакущего всех в сборную!!Проиграете Колосу !Весь колосс в соборную!Ну вы и тупые серьёзно!!!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 30.09.2020 13:03
    0
    Maks7777, 30.09.2020 13:01
    Это точно!!!Не ну можно там в расширенный запасной список буяльского ,цыганкова зачем он же как Коно лавку греет!!!
    Игроки ДК это не уровень сборной, хорошо что игроки Шахтера тащат всю команду
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:03
    -1
    serge_kr, 30.09.2020 13:00
    Не позор себя , если ты простых вещей в футболе не знаешь и что в футбол играют 11 игроков
    так кто выводил то тогда и в чем это выражалось. ?
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    Вадим Трикоз
    online
      Вадим Трикоз, 30.09.2020 12:37
    +5
    Не понимаю феерии по поводу Бущана. Да, хорошо отыграл вчера, неплохой вратарь, но справедливости ради стоит заметить что все удары вчера пришли прямо в него. Прям каких-то сейвов у него не было вчера. В первой игре пустил мяч не уверенно сыграв на выходе, вчера был точно такой же эпизод да повезло больше, а вчера отбил лишь то, что летело непосредственно в него. Пусть набивает шишки и все у него еще впереди!
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    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 12:38
    +3
    сколько он лучший, пару недель?!
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    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 30.09.2020 12:28
    +3
    я би не перебільшував.так,звісно,де хто скаже сейв.але де хто,що мяч в нього потрапив...а ще кидається в очі як часто він не фіксує м"яч...сирий ще для №1 в збірній.думаю у того ж Луніна шансів більше
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:42
    +2
    AK_228, 30.09.2020 12:38
    сколько он лучший, пару недель?!
    Групповой этап четко расставит все точки над ... )
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 30.09.2020 12:36
    +2
    Георгій має ще багато недоліків у грі.
    Погана гра на виходах, погана фіксація м'яча.
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    porkuyn1955
      porkuyn1955, 30.09.2020 13:08
    +1
    Понятно желание автора видеть молодежь в сборной. Но А. Лунин имеет уже намного больше опыта и играет стабильно. Почему его игнорирует главный тренер - вопрос ?! При том что А.Пятов все чаще допускает "ляпы" А бущан еще очень сырой для сборной, тем более на выходах практически не играет, какк слову и Бойко. Не понятно, почему этот недостаток не устраняет тренер вратарей Динамо Михайлов ? Может потому, что и сам плохо играл на выходах ? Кстати и у Пятова тоже здесь проблемы. Так, что правы мои колеги - Бущану нужно набираться опыта. Мне, например, очень будет тревожно за его игру в групповом турнире ЛЧ, Тьху ! Что бы не наврочить......
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 13:01
    +1
    serge_kr, 30.09.2020 12:58
    Кроме Миколенко из динамовцев никого не должно быть в сборной, все таки Шева не фанат автобусов
    Это точно!!!Не ну можно там в расширенный запасной список буяльского ,цыганкова зачем он же как Коно лавку греет!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 12:59
    +1
    jekаfunny, 30.09.2020 12:56
    " ихниее". я с тобой общаться буду, когда ты мне справку об окончании младшей школы покажешь
    Нах.....й ты мне отвечаешь ,что подгорает дятел уже неделю?,а подгорать у вас будет ещё 6 матчей в лиги чемпионов точно!!!С такими раскладками что у вас подсознанием, когда колос села вынесс ДК легендарное 2-0 надо было весь колос в сборную!!!!
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:59
    +1
    jekаfunny, 30.09.2020 12:54
    не, вот тут я не согласен и объясню почему ....
    ___
    Все эти крики продавать абы куда и. за бесценок - как правило исходят, от одного ржавого корыта. Ведь конечно им выгодно , чтобы как только какой-нибудь игрок в Динамо раскрывался, то его по быстрее бы сплавляли, а на его месте продолжали играть условные Морозюки
    -----
    Мы ставим задачу перед собой на чемпионство , мы вернулись в ЛЧ, мы. снова хотим попытаться, вернуться в когорту постоянных участников этого турнира . А значит должны иметь соответсвующий амбициях состав.
    -----
    И не можем , продавать свои самые ценные активы, при первои же предложении.
    Супряга, Мыкола, Цыганков - это самый ценные игроки Динамо в денежном эквиваленте. Так же все трое имеют довольно весомую роль в игровых построениях клуба( уверен Витя наберет форму и вернеться)
    А потому, продавать их нужно только при наличии предложения, от которого нельзя отказаться, ну или при наличии супер имиджевого предложения, например если там Мыколу МЮ захочет .
    ----
    А все эти сопли в ступе , ниже рыночной цены, с предложением аренды на 1000500 лет , пусть эти желающие идут в .... а шахтер , А то там цены своим даже лавочникам сложить не могут , а в ДК советуют всех за копейки продавать
    ----
    и да с 14 до 19 года разница в продажах ШД и ДК - один Фред , тДК проадло на 105 ШД. - на 165 . Так что разница есть , но не такой уж космос
    ---
    Тут немного о другом, естественно что за копейки нет смысла, особенно таких как Миколенко и тд, но это в случае если дед действительно рассчитывает и будет играть тот же Супряга, потому как за него сейчас ломить еще огромные средства преждевременно, а вырасти он как раз, если у нас, то сможет играя только, а не на лавке условной, по остальным так вполне могут еще приносит пользу ДК, по Цыганкову только можно было бы уже думать отпустить ли, тем более не удивлюсь что предложения уже могли быть нормальные, но сурок включил свои приколы что или клуб ему не такой или цена сегодня не та или еще что, как было с Ярмолой когда он пел одни байки, проходило время и оказывалось что было совсем по иному все, а для сборной в любом случае прогресс нужен. Думаешь Малиновский/Зинченко в условных мариках (шахта 2) выросли бы на тот уровень что сейчас?
    Ну а в ДК увидим насколько сурок рассчитывает в еврокубках на что-то серьезное, хотелось бы верить что выход в группу это не предел мечатний для ДК.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 30.09.2020 12:59
    +1
    janu0320, 30.09.2020 12:50
    Трубину достаточно игрового времени доверяют
    Трубин еще зеленый, 19 лет. Лучшие его годы еще далеко впереди. На данный момент речь идет о ком-то маститом, лидере обороны, взрослом футболисте.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 12:54
    +1
    dd dent, 30.09.2020 12:45
    Да, учитывая опыт Ласка и 1 тайма проведенного нашим игроков и тут же вызов, то у Филлипова все шансы появятся скоро, а вообще хз может и к лучшему было сплавить Супрягу в Италию для сборной, а то если луч купит нового форварда то велика вероятность что задвинет его, да и по Яремчуку было бы неплохо что б он в середняк к условным итальянцам свалил
    не, вот тут я не согласен и объясню почему ....
    ___
    Все эти крики продавать абы куда и. за бесценок - как правило исходят, от одного ржавого корыта. Ведь конечно им выгодно , чтобы как только какой-нибудь игрок в Динамо раскрывался, то его по быстрее бы сплавляли, а на его месте продолжали играть условные Морозюки
    -----
    Мы ставим задачу перед собой на чемпионство , мы вернулись в ЛЧ, мы. снова хотим попытаться, вернуться в когорту постоянных участников этого турнира . А значит должны иметь соответсвующий амбициях состав.
    -----
    И не можем , продавать свои самые ценные активы, при первои же предложении.
    Супряга, Мыкола, Цыганков - это самый ценные игроки Динамо в денежном эквиваленте. Так же все трое имеют довольно весомую роль в игровых построениях клуба( уверен Витя наберет форму и вернеться)
    А потому, продавать их нужно только при наличии предложения, от которого нельзя отказаться, ну или при наличии супер имиджевого предложения, например если там Мыколу МЮ захочет .
    ----
    А все эти сопли в ступе , ниже рыночной цены, с предложением аренды на 1000500 лет , пусть эти желающие идут в .... а шахтер , А то там цены своим даже лавочникам сложить не могут , а в ДК советуют всех за копейки продавать
    ----
    и да с 14 до 19 года разница в продажах ШД и ДК - один Фред , тДК проадло на 105 ШД. - на 165 . Так что разница есть , но не такой уж космос
    ---
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 12:50
    +1
    Если разобранный Гент создал 12 моментов за 2-й тайм, то Лига Чемпионов покажет реальный уровень Динамо.
    Бущан - довольно нервный и неуравновешенный. Матерится без устали и орет на своих защитников. Как человек, вряд ли добрый и мудрый.
    Мое мнение, что тот же Резник и Лунин - вот вратари сборной Украины.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 12:50
    +1
    digsum, 30.09.2020 12:49
    Самое веселое, что в Шахтере тоже боятся рискнуть и найти кого-то получше.
    Трубину достаточно игрового времени доверяют
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.09.2020 12:21
    +1
    Потому что выстреливает как и палка, - раз в году. Он типа Вирт Юра, 1-2 матча с Арсеналом лондонським сыграет на уровне, а потом пропадает
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:13
    +1
    jekаfunny, 30.09.2020 12:09
    Как минимум на шанс в сборной , Бущан заслужил, тем более сейчас будут сразу три ТОП матча, в которых без ротации не обойтись!
    а так , до Евро еще больше полугода . И если Жора будет играть так как вчера, то никакие Палкины, сидящие в ложе с Шевой , через матч, не помешают ему поехать на Евро основным
    Наивно полагаешь что шева его выпустит? Ой ли. Лунина даже пока что-то не наигрывают, а Бущан вообще до недавнего времени мало кем рассматривался на роль в СБУ, особенно когда под Бойко сидел, хотя последний то уже очевидно что вчерашний день
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:10
    0
    dd dent, 30.09.2020 13:07
    Ему неплохо было бы клуб сменить опять, но это конечно маловероятно бо если тренера не уберут, то будет играть когда-никогда и то ... а возраст уже поджимает сезон-другой нормально отыграть, а не на лавке у них там сидеть
    не плохо бы , но не хочется чтобы он перед евро. куда то в МЛС уехал
    так как это реально ментальный да и во многом игровой - лидер сборной ( где то в Диканьке репнула срака ВАДО). и от его формы будет не мало в успехе сборной зависеть
    поэтому надеюсь что все же Хем выгонит шотландского физрука
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    erty
    online
      erty, 30.09.2020 13:09
    0
    один матч не показатель,будет и дальше так играть может и третьим вратарем поехать!
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 13:09
    0
    dd dent, 30.09.2020 13:04
    Буяльского вполне можно брать, по Цыганкову смотреть надо что с ним не так стало при румыне.
    Что смотреть ,он также сидит на лавке как Коно и Коваленко в шахте?Хотть он и тёска Мирче Цыганков )))ну он греет лавку может и хорошо ,есть результат,не играет смслл его Вызывать в сборную!!!
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 30.09.2020 13:08
    0
    erty, 30.09.2020 13:05
    расскажи кто и сколько забил в отборочном цикле
    игроки Шахтера столько голов
    игроки Динамо столько голов
    Ты хоть вкурсе что для того чтобы выиграть нужно ещё и не пропускать, ещё один тут заблудился горе експерт
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 13:07
    0
    jekаfunny, 30.09.2020 13:05
    Да , Ярмола - пока что не заменяемая единица в сборной, Надеюсь с практикой игровой до евро у него наладится , и Вест Хем , этого физрука Мойеса ссаными тряпками выгонит
    Там болелы вообще в шоке от того что то как специально маринует Андрея и Фелипе Андерсона
    Ему неплохо было бы клуб сменить опять, но это конечно маловероятно бо если тренера не уберут, то будет играть когда-никогда и то ... а возраст уже поджимает сезон-другой нормально отыграть, а не на лавке у них там сидеть
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