Бущан стал лучшим игроком матча с Гентом по версии InStat

Вратарь «Динамо» отразил 14 ударов

  • 30.09.2020 10:44
  • 1243 просмотра
  • 3 комментария
Бущан стал лучшим игроком матча с Гентом по версии InStat
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Самым полезным игроком матча «Динамо» — «Гент» (3:0) по оценкам InStat стал голкипер киевлян Георгий Бущан.

В поединке с бельгийцами вратарь сборной Украины сохранил свои ворота на замке, отразив 14 ударов. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 356 баллов.

В тройку лучших футболистов матча также вошли Сергей Сидорчук (314 баллов) и Виталий Буяльский (306 баллов).

Георгий БУЩАН: «12 сэйвов? Хотелось бы поменьше проблем у своих ворот».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vit18
    online
      Vit18, 30.09.2020 11:22
    +1
    Бущан заслуговує
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 10:56
    +2
    Божил знатно
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 30.09.2020 10:46
    +3
    Объективно.Вся тройка - молодцы
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 30.09.2020 10:46
    +3
    Объективно.Вся тройка - молодцы
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 10:56
    +2
    Божил знатно
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 30.09.2020 11:22
    +1
    Бущан заслуговує
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности