Бущан стал лучшим игроком матча с Гентом по версии InStat

Самым полезным игроком матча «Динамо» — «Гент» (3:0) по оценкам InStat стал голкипер киевлян Георгий Бущан.
В поединке с бельгийцами вратарь сборной Украины сохранил свои ворота на замке, отразив 14 ударов. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 356 баллов.
В тройку лучших футболистов матча также вошли Сергей Сидорчук (314 баллов) и Виталий Буяльский (306 баллов).
Георгий БУЩАН: «12 сэйвов? Хотелось бы поменьше проблем у своих ворот».
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Источник — zbirna.com
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