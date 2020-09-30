Георгий БУЩАН: «12 сэйвов? Хотелось бы поменьше проблем у своих ворот»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился эмоциями в комментарии каналу Футбол 1 после победы над «Гентом» (3:0), которая вывела киевлян в групповой этап Лиги чемпионов:
– 12 сейвов в сегодняшнем матче – это что-то да значит?
– Наверное, это значит, что работа зря не проходит, но хотелось бы меньше проблем у своих ворот.
– Какие эмоции от выхода в групповой этап Лиги чемпионов, где команда не играла три года?
– Я счастлив, но второй тайм смазал эмоции, которые хотелось бы прочувствовать. В целом эмоции положительные. У большинства игроков это будет первая Лига чемпионов. Честно скажу – я счастлив.
– Почему во втором тайме расслабились и показали другой футбол?
– Мы забили третий мяч, и это успокоило нас. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, и мы их исправим. И в дальнейшем такого не будет.
– У «Динамо» было много моментов, у «Гента» – еще больше. Сегодня все решила реализация?
– Получается, что да.
– Насколько удалось реализовать установку Мирчи Луческу на игру?
– Мы реализовали установку до третьего забитого мяча. Знали, что соперники будут прессинговать, будет совсем другой футбол, чем в Генте. Во втором тайме хотелось бы сыграть получше, но главное – результат. Игра забудется, а результат останется.
– Как отмечали победу, в раздевалке обливались шампанским?
– Нет, у нас в воскресенье очень важная игра. Все празднования мы оставим на потом.
– В какой роли видите себя в группе Лиги чемпионов, не будете мальчиками для битья?
– Думаю, что это будет история и очень большой и полезный опыт для нас.
Источник — ФК Динамо Киев
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