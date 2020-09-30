Георгий БУЩАН: «12 сэйвов? Хотелось бы поменьше проблем у своих ворот»

Голкипер «Динамо» поделился эмоциями после победы над «Гентом» в матче ЛЧ

  • 30.09.2020 01:26
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  • 3 комментария
Георгий БУЩАН: «12 сэйвов? Хотелось бы поменьше проблем у своих ворот»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился эмоциями в комментарии каналу Футбол 1 после победы над «Гентом» (3:0), которая вывела киевлян в групповой этап Лиги чемпионов:

– 12 сейвов в сегодняшнем матче – это что-то да значит?

– Наверное, это значит, что работа зря не проходит, но хотелось бы меньше проблем у своих ворот.

– Какие эмоции от выхода в групповой этап Лиги чемпионов, где команда не играла три года?

– Я счастлив, но второй тайм смазал эмоции, которые хотелось бы прочувствовать. В целом эмоции положительные. У большинства игроков это будет первая Лига чемпионов. Честно скажу – я счастлив.

– Почему во втором тайме расслабились и показали другой футбол?

– Мы забили третий мяч, и это успокоило нас. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, и мы их исправим. И в дальнейшем такого не будет.

– У «Динамо» было много моментов, у «Гента» – еще больше. Сегодня все решила реализация?

– Получается, что да.

– Насколько удалось реализовать установку Мирчи Луческу на игру?

– Мы реализовали установку до третьего забитого мяча. Знали, что соперники будут прессинговать, будет совсем другой футбол, чем в Генте. Во втором тайме хотелось бы сыграть получше, но главное – результат. Игра забудется, а результат останется.

– Как отмечали победу, в раздевалке обливались шампанским?

– Нет, у нас в воскресенье очень важная игра. Все празднования мы оставим на потом.

– В какой роли видите себя в группе Лиги чемпионов, не будете мальчиками для битья?

– Думаю, что это будет история и очень большой и полезный опыт для нас.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 02:12
    -1
    nicksaf, 30.09.2020 01:51
    Да, пятову до него далеко.
    Раз повезло хорошо отстоял на нашем стадионе запели прыгуны
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    nicksaf
    online
      nicksaf, 30.09.2020 01:51
    -3
    Да, пятову до него далеко.
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 30.09.2020 01:38
    -4
    Буща небось себя супер-хероем почувствовал Вот оно рождение и закат голубой легенды
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